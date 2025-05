Arroyo reclama el Plan Vertido Cero: "El problema persistirá si seguimos solo con soluciones basadas en la naturaleza"

La regidora destaca que el Mar Menor "está estupendo" aunque su equilibrio "sigue siendo muy frágil"

MURCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha reivindicado este martes la ejecución el Plan Vertido Cero al Mar Menor así como "menos ideología y mucha más ciencia" para la recuperación de la laguna salada, y ha advertido que "mientras que sigamos haciendo solamente soluciones basadas en la naturaleza, el problema persistirá".

En un Encuentro Informativo de Europa Press celebrado en Madrid y al ser preguntada por el Mar Menor, Arroyo ha remarcado que el Plan Vertido Cero "es un proyecto que han hecho los ingenieros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco)" y que dice que el agua subterránea en el acuífero y que sigue llegando al Mar Menor cargada de agua dulce con nitratos "hay que interceptarla, hay que depurarla y reutilizarla".

Ha recordado que el los técnicos del Miteco hicieron un documento que, al llegar la ex ministra Teresa Ribera, "guardaron en un cajón". De hecho, ha recordado que Ribera le dijo un día que el Plan Vertido Cero "era un proyecto gris, no era un proyecto verde".

En cuanto a la situación del Mar Menor, la regidora ha lanzado un mensaje "muy positivo a todo el mundo" porque está "estupendo", aunque ha reconocido que su equilibrio "sigue siendo muy frágil". De hecho, ha indicado que ella ya se ha bañado en la laguna salada "varias veces" porque en Cartagena y la Región "tenemos 362 días de sol al año, una temperatura maravillosa para navegar, para bañarnos y para disfrutar".

Con todo, ha admitido que "no podemos dejar de vigilar" el Mar Menor porque "es un ecosistema muy frágil y no podemos despistarnos". "Pero ahí estamos haciendo bien los deberes por parte de los municipios, los ayuntamientos ribereños del Mar Menor y la Comunidad Autónoma para mantener ese equilibrio tan necesario del que vive nuestro turismo y nuestro deporte náutico y todas nuestras posibilidades", ha subrayado.

INFRAESTRUCTURAS

La alcaldesa ha reivindicado que el turismo de Cartagena sería "mucho más rentable" para España "si fuese más fácil" llegar a la ciudad portuaria.

"No intenten llegar por ferrocarril porque no lo van a conseguir", ha advertido la regidora, quien ha lamentado que Cartagena "está peor que el siglo pasado" y vive "en una isla ferroviaria" porque, anteriormente, "por lo menos estábamos conectados con Madrid de la que carecemos desde hace más de tres años".

Con todo, ha asegurado que llegar a Cartagena por carretera o por mar "merece la pena cuando estás allí". "Y la ciudad, como bien hemos dicho, genera oportunidades también en el sector turístico", según Arroyo, quien ha recordado que la llegada del AVE a Cartagena se diseñó en el año 2009 y "aún estamos esperando".

"Así que cuando ustedes se suban a un tren y cunda el pánico porque comienzan los retrasos, piensen que aunque lleven dos o tres horas, nosotros llevamos 20 años", ha aseverado la alcaldesa, quien ha considerado que esto es "totalmente inadmisible". "Necesitamos AVE para nuestro turismo y necesitamos también, por supuesto, la conexión para nuestro Corredor Mediterráneo", ha subrayado.

"Multiplicaremos el papel de España en el comercio internacional si no nos prohíben El Gorguel; seremos un centro europeo de la industria dual de la defensa si hay inversiones justas; creceremos en turismo de calidad si no nos retrasan el AVE; y seguiremos siendo la agricultura más productiva de España si no eliminan el trasvase", ha apostillado Arroyo, quien ha destacado que "Cartagena es una oportunidad para España".

"Tenemos proyectos capaces de dar pleno empleo a la Región y solo necesitamos que nos dejen desarrollarlos", ha concluido la alcaldesa, quien ha lamentado que "no hay apoyos". Al contrario, ha recordado que con el ex ministro de Fomento Íñigo de la Serna "hubiésemos tenido ya el AVE en Cartagena desde hace tiempo, antes que Murcia".

Ha criticado que "se dieron muchos bandazos cuando cambió el gobierno" y actualmente "no hay interés en esa comunicación ferroviaria; no hay interés por El Gorguel, que es el proyecto más importante de ampliación de nuestro puerto; y no hay interés en la regeneración de la bahía de Portmán; y no hay interés en prácticamente nada porque juega con nuestro presupuesto en el chantaje para permanecer al frente del Gobierno".