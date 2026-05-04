La artista madrileña Coco Dávez diseña el cartel del 56 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La pintora madrileña Coco Dávez ha diseñado el cartel de la 56 edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier que se celebrará del 31 de julio al 23 de agosto.

Fondo azul, una manzana dorada y un rostro esculpido en rojo componen el cartel en el que la pintora conocida por su 'Faceless', (rostros sin cara), ha decidido en esta ocasión pintar el rostro completo a la figura escultórica de inspiración neoclásica del cartel, según han informado desde el Consistorio.

En el cartel que ha diseñado para el Festival de San Javier, Coco Dávez también se sale de su estilo icónico en cuanto a la utilización de colores más planos para dar más profundidad a la manzana mediante la utilización de sombras y brillos. La manzana es para la artista el símbolo del jardín de las Hespérides, donde el arte y el mito se encuentran, una alegoría que se completa con el rostro que la mira de cerca, sobre un fondo azul que aporta fuerza visual al cartel y que está inspirado en el mar, como seña de identidad de San Javier.

El 56 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier se presentará el próximo 20 de mayo en el Museo de Bellas Artes de Murcia.

SOBRE LA AUTORA

Valeria Palermo conocida como Coco Dávez, es una artista madrileña, pintora, fotógrafa que también ha ejercido como directora de arte y docente.

Su estilo se caracteriza por retratos vibrantes , especialmente en la serie 'Faceless', donde prescinde de facciones para centrar la atención en el color y la silueta.

Coco Dávez ha colaborado con grandes marcas internacionales como Chanel, Prada, Netflix y Vogue, y su obra se exhibe en galerías como Maddox y ha expuesto en Miami, Londres, Hong Kong y Paris, entre otras ciudades.

Además ha publicado su primer libro, 'Faceless', y ha sido reconocida en varias ocasiones por su trayectoria que la ha llevado a aparecer en la lista '30 under 30' de Forbes como una de las artistas más influyentes del mundo.