ASAJA Murcia califica de "gran error" y "muy dañino" el acuerdo UE-Mercosur

MURCIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

ASAJA Murcia ha calificado de "gran error" la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur y ha advertido de que será "muy dañino para los intereses del campo murciano y español", según informaron fuentes de la organización profesional agraria en un comunicado.

El secretario general de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, ha afirmado que "el visto bueno de este acuerdo va ser muy peligroso para la agricultura europea, pues claramente se atenta contra los intereses de nuestros agricultores y ganaderos".

Por su parte, el presidente de la organización, Juan de Dios Hernández, ha subrayado que "el acuerdo Mercosur es la muerte para el campo europeo y, supone, un daño irreparable para nuestro sector agroalimentario".

Además, el máximo responsable de ASAJA Murcia ha añadido que "además de que se pone en riesgo de manera clara la seguridad alimentaria, se están poniendo en peligro la rentabilidad de nuestras producciones. Los responsables políticos en Bruselas no se imaginan los graves daños que va a ocasionar este maldito acuerdo".

Al hilo, ha puntualizado que "no se pueden poner en peligro nuestra competitividad agroalimentaria, por eso vamos a continuar luchando y peleando con uñas y dientes para defender nuestros intereses, y que no se pisoteen nuestros derechos de ninguna manera".