ASAJA Murcia no descarta movilizaciones "en breve" ante la acumulación de "crisis encadenadas" en el campo

El presidente de ASAJA Murcia, Juan de Dios Hernández - ASAJA MURCIA

MURCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ASAJA Murcia, Juan de Dios Hernández, ha alertado este lunes de la "complicada" situación del sector agropecuario y ha denunciado que el campo no sufre una única crisis, sino "muchas encadenadas y con nulas perspectivas" de solución.

En un comunicado, la organización agraria ha anunciado que no descarta convocar movilizaciones "en breve" para defender la viabilidad de las explotaciones y garantizar el relevo generacional.

Hernández ha calificado de "insoportables" los costes de producción --especialmente en gasóleo, electricidad y productos fitosanitarios, de los que critica que "su eficacia es nula o muy limitada"--, a lo que ha sumado la problemática del agua, los "recortes" al trasvase Tajo-Segura y un "sinfín" de cargas burocráticas, sociales y fiscales.

"Nos están conduciendo a una retirada sin retorno", ha advertido el dirigente, tras exigir el fin de las "políticas ideológicas" que dañan al sector.

Asimismo, el representante de ASAJA ha mostrado su preocupación por la pérdida de competitividad en mercados internacionales como Rusia, Bielorrusia y Ucrania, lo que se traduce en la pérdida de "más de 350 millones de consumidores".

Por ello, ha anunciado que el sector "saldrá a dar la cara" y ha reclamado medidas concretas a las Administraciones públicas para recuperar la rentabilidad de las familias agricultoras, tras recordar que "sin agricultores y ganaderos no hay seguridad alimentaria".