ASAJA Murcia prevé una caída del 30% en la cosecha de limón 'fino' y anticipa un escenario favorable para los precios

Limones - ASAJA MURCIA

MURCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asaja Región de Murcia estima que la producción de limón 'fino' disminuirá alrededor de un 30 por ciento durante la campaña 2026/2027 respecto al ejercicio anterior, según las primeras evaluaciones realizadas en las principales zonas productoras de la Región en el pro-aforo de esta próxima campaña.

Aunque se trata de una previsión inicial que deberá confirmarse en los próximos meses, la organización agraria considera que esta menor disponibilidad de fruta podría favorecer un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda, creando un contexto más favorable para la rentabilidad de los productores.

La evolución definitiva de la cosecha dependerá de factores como la incidencia de plagas y enfermedades, las condiciones meteorológicas, la disponibilidad de agua y el porcentaje de fruta que alcance los calibres y estándares de calidad exigidos por los mercados.

Asaja Murcia considera que el inicio de la campaña presenta elementos que invitan al optimismo. A la reducción prevista de la producción española se suma una demanda europea consolidada y unas perspectivas de consumo estables, factores que podrían contribuir a mantener cotizaciones atractivas durante buena parte de la campaña.

La experiencia de la pasada campaña demostró que un ajuste entre la oferta y la demanda permite mejorar el comportamiento del mercado y reforzar la posición del limón español.

TURQUÍA PODRÍA REDUCIR SU PRESIÓN COMPETITIVA

Uno de los factores que la organización considera más favorables es la previsión de una menor competencia por parte de Turquía durante el inicio de la campaña española.

Las heladas y episodios de frío registrados en las principales zonas citrícolas turcas han reducido significativamente su capacidad productiva en las últimas campañas, lo que podría limitar la presencia de limón turco en los mercados europeos durante los meses de septiembre y octubre, coincidiendo con el arranque de la comercialización del limón Fino español.

No obstante, Asaja Murcia insiste en que será necesario seguir muy de cerca la evolución de la recuperación productiva turca y el volumen de exportaciones que finalmente se destinen a Europa.

SUDÁFRICA Y ARGENTINA SEGUIRÁN MARCANDO EL MERCADO

Junto a Turquía, la organización agraria considera imprescindible vigilar la evolución de las importaciones procedentes de Sudáfrica y Argentina. La coincidencia entre las últimas expediciones del hemisferio sur y el comienzo de la campaña española puede influir directamente sobre la oferta disponible en Europa y, en consecuencia, sobre la evolución de los precios en origen.

Por ello, Asaja Murcia reclama disponer de información transparente y actualizada sobre los volúmenes importados durante las primeras semanas de campaña.

Asimismo, destaca que el principal valor diferencial del limón producido en la Región de Murcia continúa siendo su elevada calidad, la trazabilidad, la seguridad alimentaria y el cumplimiento de los exigentes estándares europeos de producción.

La organización considera que el sector debe seguir apostando por diferenciar el limón español por su excelencia y no competir únicamente en precio frente a producciones de terceros países.

"El limón español no debe competir únicamente por precio. Debe hacerlo por calidad, seguridad alimentaria, trazabilidad y garantía para el consumidor europeo", subraya Asaja Murcia.

PLAGAS, METEOROLOGÍA Y AGUA: LOS PRINCIPALES RIESGOS

Pese a las buenas perspectivas comerciales, advierte de que todavía existen importantes factores de incertidumbre. La incidencia de plagas y enfermedades, la evolución meteorológica durante el verano y el otoño, así como la disponibilidad de recursos hídricos, serán determinantes para confirmar las previsiones de producción.

Asimismo, la organización reclama que los agricultores dispongan de herramientas fitosanitarias eficaces y de una mayor agilidad en la autorización de nuevas soluciones para hacer frente a las amenazas sanitarias que afectan a los cítricos.

En este sentido, Asaja Murcia recuerda que una menor cosecha puede favorecer la recuperación de los precios, pero no resuelve los problemas estructurales del sector.

Por ello, considera imprescindible seguir trabajando para garantizar el suministro de agua, mejorar la productividad de las explotaciones y reducir unos costes de producción que continúan siendo muy elevados, especialmente en mano de obra, energía, fertilizantes, tratamientos fitosanitarios y recolección.

Asaja Murcia subraya que el escenario actual ofrece motivos para afrontar la campaña con confianza, aunque insisten en mantener la prudencia. "La previsión de una reducción cercana al 30 por ciento en la cosecha, una demanda europea firme y una menor presión de Turquía permiten esperar una campaña con buenas perspectivas para los precios. Sin embargo, habrá que seguir muy de cerca la evolución de las plagas, la meteorología y las importaciones procedentes del hemisferio sur para que esa oportunidad se traduzca realmente en una mejora de la rentabilidad de los productores".

La organización continuará monitorizando la evolución de las plantaciones, la situación sanitaria y los mercados internacionales con el fin de actualizar sus previsiones conforme avance la campaña 2026/2027.