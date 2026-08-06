ASAJA propone al Gobierno murciano un plan de pastoreo con ovino y caprino para prevenir incendios forestales

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MURCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

ASAJA Región de Murcia ha propuesto al Gobierno regional la creación de un Plan Regional de Gestión Preventiva de Montes y Zonas de Riesgo mediante el pastoreo extensivo de ganado ovino y caprino, con el objetivo de incorporar la ganadería como herramienta de prevención de incendios forestales.

La organización agraria considera que el pastoreo controlado puede contribuir a reducir la acumulación de vegetación combustible, crear discontinuidades en la masa vegetal y mantener en condiciones de seguridad zonas estratégicas como montes y terrenos forestales, áreas de pendiente, caminos y pistas forestales, espacios próximos a núcleos urbanos y viviendas aisladas, así como márgenes de carreteras y autovías, previa coordinación con los titulares de estas vías.

ASAJA plantea que los ganaderos de ovino y caprino se conviertan en "aliados estratégicos" de la Administración en la prevención de incendios y defiende que el servicio ambiental que prestarían debe ser reconocido y compensado económicamente, según ha informado la organización.

En este sentido, señala que el traslado y mantenimiento de un rebaño en las zonas de actuación genera costes adicionales relacionados con el transporte de los animales, alimentación complementaria, personal, suministro de agua, vigilancia, manejo o infraestructuras, entre otros, por lo que propone establecer un sistema de compensación vinculado a los costes reales del servicio.

La organización sostiene que el desarrollo del plan requiere la coordinación entre las consejerías de Medio Ambiente y de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Mientras la primera se encargaría de identificar las zonas prioritarias e integrar el pastoreo en la estrategia regional de prevención de incendios, la segunda facilitaría la participación del sector ganadero y articularía las medidas necesarias para la prestación del servicio.

ASAJA considera imprescindible garantizar el abastecimiento de agua para los animales mediante una red de abrevaderos y depósitos, sistemas móviles de almacenamiento y suministro, así como el transporte de agua con cisternas cuando sea necesario.

La organización destaca que el pastoreo extensivo aporta beneficios adicionales, como la fertilización natural del suelo mediante las deyecciones del ganado, la dispersión de semillas y la regeneración de determinadas zonas, además de contribuir al mantenimiento de la actividad ganadera en el medio rural.

Igualmente, propone que la Administración compare el coste por hectárea del pastoreo preventivo con el de otros sistemas de prevención, como los desbroces mecánicos, los tratamientos selvícolas o el mantenimiento de franjas de defensa, al considerar que puede resultar una alternativa especialmente eficaz en terrenos de difícil acceso o con fuertes pendientes.

Entre las medidas planteadas figura también la creación de una Red Regional de Pastoreo Preventivo contra Incendios, que permita identificar tanto las zonas de actuación como las explotaciones ganaderas disponibles, planificar los desplazamientos y coordinar los trabajos con los servicios responsables de la prevención y extinción de incendios.

ASAJA ha remitido la propuesta a las consejerías de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y de Medio Ambiente, a las que solicita la creación de un grupo de trabajo para estudiar la viabilidad técnica, económica y territorial del plan, que inicialmente podría desarrollarse mediante un programa piloto en distintos puntos de la Región.