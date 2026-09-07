La Asamblea Regional debatirá este miércoles tres propuestas de reforma de la Ley del Mar Menor

CARTAGENA (MURCIA) 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Regional celebrará este miércoles, 9 de septiembre, a partir de las 10.30 horas, el primer pleno del cuarto y último año de la XI Legislatura, una sesión en la que se debatirán las tres proposiciones de ley registradas por el Grupo Mixto, Vox y el PP para modificar la Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor. Así lo ha acordado este lunes la Junta de Portavoces, que también ha incluido en el orden del día el debate y convalidación, en su caso, del Decreto-Ley 4/2026, de 6 de agosto, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha defendido que la reforma planteada por su formación supone un cambio "muy concreto" de la normativa del Mar Menor y ha rechazado las críticas que apuntan a una rebaja de su protección. Según ha explicado, de los 86 artículos de la ley, además de sus disposiciones y anexos, el PP propone modificar "un punto de un artículo y una disposición adicional". En concreto, ha señalado que se pretende equiparar el régimen sancionador regional con el establecido posteriormente por la normativa estatal.

Segado ha explicado además que en el artículo 83.4 se propone sustituir la expresión "conllevarán" por "podrán conllevar" en relación con la pérdida del derecho de acceso a ayudas por parte de empresas agrícolas sancionadas. "Lo que estaba prohibido va a seguir estando prohibido y lo que estaba permitido va a seguir estando permitido", ha asegurado el portavoz popular, quien ha sostenido que la finalidad es adaptar la normativa regional a la estatal. Asimismo, ha criticado que el PSOE cuestione la reforma del PP sin haber registrado una propuesta propia. "No sabemos cuál es su alternativa", ha señalado, al tiempo que ha recordado que los socialistas apoyaron la Ley del Mar Menor aprobada en 2020. El portavoz del PP ha recordado, además, que los socialistas votaron a favor de la Ley del Mar Menor aprobada en 2020 y ha defendido que aquella normativa contemplaba la posibilidad de introducir modificaciones una vez transcurrido un periodo de aplicación.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez Jódar, no ha entrado este lunes, tras la Junta de Portavoces, a valorar específicamente el contenido de las tres proposiciones de ley sobre el Mar Menor. Su intervención se ha centrado en criticar la organización de la actividad parlamentaria acordada para este último año de legislatura, especialmente la declaración de los viernes como inhábiles y la propuesta de cupos para las iniciativas de los grupos. En concreto, Sánchez Jódar ha asegurado que todavía no existe acuerdo sobre los cupos de iniciativas que podrá presentar cada grupo y ha acusado al PP de plantear una propuesta destinada a "reducir el número de actividad parlamentaria que pueden presentar el resto de los grupos", al tiempo que amplía la correspondiente al Grupo Popular.

"No hay acuerdo en los cupos a la hora de presentar iniciativas", ha señalado la portavoz socialista, quien ha sostenido que esta situación ha contribuido a "entorpecer" la ordenación de la actividad parlamentaria de las próximas semanas. La socialista ha enmarcado esta cuestión, junto con la declaración de los viernes como inhábiles, en lo que considera una estrategia del PP para reducir la actividad de la Cámara. Frente a ello, ha asegurado que el PSOE tratará de llevar a la Asamblea "la realidad de la Región" y los problemas que afectan a los ciudadanos.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha asegurado que la propuesta del PP "no es una modificación de la Ley del Mar Menor", sino que, a su juicio, se limita a otorgar al Consejo de Gobierno mayor discrecionalidad en materia sancionadora. Martínez Alpañez ha defendido que la iniciativa de Vox sí plantea una modificación más amplia y aborda, entre otras cuestiones, las aportaciones de la rambla del Albujón, los residuos urbanos y la incidencia de los distintos acuíferos sobre la laguna.

En este sentido, ha hecho referencia a los episodios de cierre de playas registrados este verano por presencia de 'Escherichia coli' y ha considerado que este factor no está contemplado en la reforma presentada por el PP. También ha denunciado que la propuesta popular mantiene a los agricultores del entorno del Mar Menor bajo un régimen sancionador que considera perjudicial respecto al aplicado a otros agricultores de la Región. Martínez Alpañez confía en que la Cámara tome en consideración la proposición de Vox y ha criticado que el PP haya dejado de negociar con su formación para alcanzar acuerdos con José Ángel Antelo y Virginia Martínez.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, José Ángel Antelo, ha defendido que la protección del Mar Menor debe ser compatible con la actividad de los diferentes sectores económicos y ha avanzado que mantendrá encuentros con representantes del sector agroalimentario para analizar las reformas. Antelo ha defendido, además, sacar a Fuente Álamo del ámbito de aplicación de la Ley del Mar Menor al considerar que su acuífero no está conectado con el de la laguna, así como mejorar los sistemas de saneamiento, depuración y alcantarillado del entorno. También se ha mostrado partidario de equiparar el régimen sancionador aplicado en el Campo de Cartagena con el existente en el resto de España y ha avanzado que impulsará las enmiendas necesarias para conseguirlo.

La diputada de Podemos-IU-AV en el Grupo Parlamentario Mixto, María Marín, ha cargado contra la reforma y ha asegurado que permitirá que empresas sancionadas por contaminar el Mar Menor puedan seguir recibiendo ayudas públicas. Marín ha acusado al PP de impulsar la modificación con el apoyo de Antelo y Martínez y ha llamado a la ciudadanía a movilizarse contra una reforma que, a su juicio, supone una "puñalada al Mar Menor". La diputada considera que la modificación no está encaminada a reforzar las medidas de protección de la laguna, sino a cambiar las consecuencias para las empresas sancionadas, y ha advertido de sus posibles efectos ambientales.

Además de las tres reformas de la Ley del Mar Menor, el pleno debatirá la convalidación del Decreto-Ley 4/2026 de modificación de la Ley de Hacienda. Segado ha explicado que la medida pretende permitir que determinados ingresos extraordinarios, especialmente los vinculados a dependencia y otras materias, puedan destinarse a sus correspondientes finalidades. Vox, sin embargo, ha mostrado su rechazo a esta modificación. Martínez Alpañez ha acusado al Ejecutivo regional de utilizar cuestiones como la dependencia y las retribuciones de los empleados públicos como argumento para ampliar su capacidad de realizar modificaciones presupuestarias mientras mantiene prorrogadas las cuentas autonómicas.