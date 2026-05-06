La Asamblea aprueba auditar el funcionamiento del programa autonómico de cribado de cáncer de mama

Archivo - Imagen de recurso de mamografía - EDUARDO BRIONES/EUROPA PRESS - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional de Murcia ha dado este miércoles luz verde a una moción de la diputada de Podemos-IU-AV, María Marín, para mejorar el programa autonómico de cribado de cáncer de mama, que incluye entre los acuerdos realizar una auditoría completa sobre su funcionamiento en el plazo de tres meses.

La iniciativa ha salido adelante con una enmienda de adición de Vox gracias al respaldo de los diputados de Podemos-IU-AV, Vox y PSOE, mientras que los parlamentarios del PP han votado en contra.

No obstante, el punto relativo a priorizar la realización del programa de cribado de cáncer de mama en centros públicos ha sido rechazado en la votación separada por el Grupo Parlamentario Vox.

En su intervención, Marín se ha basado en el informe de la Alianza Ciudadana por la Transparencia, la Calidad y la Equidad en el Cribado del Cáncer de Mama para denunciar las "deficiencias" del programa, al advertir que el sistema regional detecta la mitad de los casos en comparación con la media nacional.

El concreto, el informe señala una tasa de detección regional de 2,43 casos por cada mil mujeres --frente a los cinco de media estatal-- y una incidencia de tumores en revisiones intermedias que duplica las cifras del resto del país.

La parlamentaria ha rechazado las declaraciones del consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras tildar este estudio de "sesgado e ideologizado", y ha emplazado al Gobierno regional a rebatir las conclusiones con datos oficiales.

La moción también reclama la publicación periódica de indicadores, el aumento de pruebas diagnósticas ante casos dudosos, la creación de una comisión con participación ciudadana y la reversión de las externalizaciones para fortalecer la atención en los centros públicos.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, María del Carmen Ruiz Jódar, ha presentado una enmienda a la totalidad a la moción tras acusar a la formación de izquierdas de utilizar "sucias campañas" y datos manipulados para sembrar dudas sobre el sistema sanitario.

La parlamentaria ha cuestionado la solvencia del informe citado por la oposición y ha arremetido contra el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, al atribuirle declaraciones que califican los cribados de "pseudociencia".

Ante las acusaciones de la oposición, Ruiz ha lanzado un mensaje de tranquilidad a las mujeres de la Región, al definir el sistema regional de prevención como "seguro, de calidad y con todas las garantías", y ha defendido su enmienda como una propuesta técnica destinada a incrementar la financiación, mejorar la tecnología y ampliar los cribados poblacionales mediante la creación de una plataforma nacional de datos.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, María Soledad Sánchez, ha calificado la situación como un "problema realmente serio" y ha valorado positivamente la enmienda técnica formulada por Vox al contar con la validación de los profesionales de radiología.

Asimismo, ha sostenido que las irregularidades no suponen un hecho aislado, sino que evidencian que "se ha venido haciendo mal en la región de Murcia durante 12 años".

La diputada de Vox, María Eugenia Sánchez, ha presentado una enmienda parcial a la moción sobre el programa de cribado de cáncer de mama. En su intervención, ha denunciado la "gestión negligente" del Gobierno regional y la fragmentación del sistema sanitario en España, que, a su juicio, provoca falta de equidad y coordinación entre las 17 comunidades autónomas.

Sánchez ha criticado el "incumplimiento" del compromiso anunciado en 2022 por el Ejecutivo regional, que preveía la ampliación del programa a mujeres de 45 a 74 años para 2023, y ha calificado el aplazamiento de esta medida hasta 2027 como un "retraso inaceptable".

La parlamentaria ha instado al PP a "escuchar a los profesionales" y ha atribuido las deficiencias actuales del programa a una "mala gestión" por parte del Ejecutivo regional.