La Asamblea aprueba investigar el proceso de vacunación de la Covid-19

CARTAGENA (MURCIA), 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre el protocolo y el proceso de vacunación de la Covid-19. La Cámara había recibido dos propuestas de creación de dicha comisión, una de Ciudadanos y otra del PSOE, aunque los socialistas han decidido retirar la suya para alcanzar un acuerdo con la formación naranja.

Así, PP, Cs, PSOE y el diputado de VOX Pascual Salvador han votado a favor de la creación de la comisión de investigación, mientras que Podemos y los tres diputados de VOX que fueron expulsados del partido se han abstenido en la votación.

La propuesta de Ciudadanos contempla que los trabajos de la comisión se puedan prolongar un año, aunque como ha explicado el diputado de Ciudadanos, Juan José Molina, podrían concluir mucho antes.

El parlamentario ha expuesto que con la comisión quieren "transparencia" y que se investigue cómo ha sido el protocolo de vacunación. "Esto no tiene por qué convertirse en una caza de brujas, aunque me temo que algunos lo van a pretender", ha dicho Molina, que ha reiterado que lo que pretenden es "aclarar" qué ha ocurrido con las vacunas. "Me temo que en el tema de las vacunas algunos se están pasando de listos", ha añadido.

Desde el PSOE, Francisco Lucas ha indicado que ellos quieren que en la comisión se dé a conocer qué pautas se siguieron para la vacunación. El socialista también ha manifestado que "desde ya" todos los grupos parlamentarios asuman el compromiso de realizar una auditoría informática que pruebe que no ha habido manipulación en los vacunados. "Han llegado muy lejos, han vacunado a 600 personas a las que no les correspondía", ha advertido dirigiéndose al PP.

Aparte de eso, el socialista considera que es "necesario llegar hasta el final" de este asunto, "estamos ante el mayor escándalo de la historia, es necesario que la ciudadanía vuelva a confiar en el proceso de vacunación y en las instituciones de la Región", ha añadido.

La diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha dicho que no tienen nada que esconder. "El Gobierno regional ha actuado con máxima transparencia y responsabilidad, informando con rigor de toda la crisis sanitaria y con la tranquilidad de haber hecho bien las cosas". La diputada del PP ha mostrado los certificados de no vacunación de todos los altos cargos del partido, además, ha exigido a los socialistas que hicieran lo mismo.

Por parte de VOX, Juan José Liarte se ha preguntado si Ciudadanos necesita una comisión de investigación "para saber qué ocurre en su gobierno". "Nos parece que sería muy interesante valorar si las estrategias y protocolos de la Región dan el resultado que deberían o ha llegado el momento de buscar otros caminos", ha dicho el parlamentario que considera que la comisión que se plantea "no sirve para nada, lo único que interesa en ella es ver si es posible cobrarse alguna cabeza política y obtener algún titular".

La portavoz de Podemos, María Marín ha advertido que esta comisión "se alargará durante un año", un plazo que en política es "una verdadera eternidad". Marín ha reprochado a Ciudadanos que con este planteamiento, den al PP la "mejor herramienta para taparlo todo, intentar que se olvide y aplazar en el tiempo cualquier depuración de responsabilidades".