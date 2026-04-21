La Asamblea aprueba pedir al Gobierno central un plan para dinamizar comercio y hostelería en Lorca por obras del AVE

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CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional ha aprobado este martes una moción para pedir al Gobierno central un plan para dinamizar e impulsar el comercio y sector hostelero de Lorca afectados por las obras de soterramiento del AVE.

La iniciativa, presentada por el PP, plantea pedir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la creación urgente de una línea de subvenciones directas a fondo perdido para estos sectores de Lorca y que se mantengan activas hasta la finalización completa de las obras.

La diputada del PP, Josefa Carreño, quien ha defendido la moción, ha calificado de "inaceptable la gestión que se está haciendo del proceso" y ha advertido que "los lorquinos se encuentran en una situación de clara discriminación respecto al resto de españoles, atrapados en una isla ferroviaria sin soluciones ni certidumbres".

Ha reconocido que el soterramiento del AVE en Lorca es algo bueno pero "no podemos permitir que para llegar a ese futuro tengamos que sacrificar el presente de cientos de autónomos y familias lorquinas", a los que se "les están generando perjuicios económicos graves".

Asimismo, ha lamentado que el Ayuntamiento "esté asumiendo en solitario el coste del refuerzo de la limpieza intensiva, la regulación del tráfico y la reparación constante de aceras y pavimentos dañados por el paso de maquinaria pesada", por lo que ha instado al Gobierno de la Nación a "financiar estos gastos extraordinarios".

Además, ha pedido "la publicación de un informe técnico actualizado para conocer el estado real de ejecución del proyecto", "que se expliquen las causas de los retrasos acumulados" y un nuevo calendario oficial de finalización que vinculante.

CONVENIO A TRES

El Grupo Parlamentario Socialista se ha mostrado a favor de ese apoyo a comerciantes y hosteleros pero considera que el esfuerzo debe venir por parte de las tres administraciones (nacional, regional y local).

De esta forma, el diputado socialista José López Hernández, ha presentado una enmienda parcial para que firme un convenio de colaboración entre las tres administraciones, ya que, ha considerado, el Gobierno Central está haciendo un esfuerzo económico al financia "íntegramente el valor de esas obras, que son 327,9 millones de euros", el ayuntamiento sufraga el mantenimiento y desgaste que ocasionan las obras en el municipio, pero el Gobierno regional "no pone nada", más aún, ha defendido, teniendo en cuenta que "el comercio es una competencia de carácter regional".

El Grupo Parlamentario Vox, a través de su diputado Ignacio Arcas, ha echado en falta más implicación del Gobierno regional con los comerciantes de Lorca y le ha pedido "ayudas directas" al sector en Lorca.

Ha recordado que su grupo parlamentario registró "hace ya varios meses" una propuesta en la que solicitaban al Gobierno de la Región de Murcia "que ayudara a los comercios afectados por las obras del AVE en Lorca".

En esta misma línea se ha pronunciado el diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez Castellanos, quien ha afeado que el recién aprobado Plan estratégico de apoyo al comercio 2026-2030 no incluya un apartado específico de al comercio lorquino, directamente afectado por esta cuestión de las obras".

No obstante, ha querido dejar claro que el problema del comercio local en Lorca "no nace ni surge con las obras del AVE. Tiene el mismo origen que otros muchos núcleos urbanos que también sufren problemas del pequeño comercio por la instalación de grandes superficies que trasladan el comercio, sobre todo de las grandes firmas, fuera".

Sobre estas cuestiones, la diputada del PP, Josefa Carreño, ha recordado que la Dirección General de Comercio ya da subvenciones directas al Ayuntamiento de Lorca para la promoción del comercio y a la Asociación de Comerciantes del Lorca, por lo que ahora falta es que "cumpla el Gobierno de España".

Por esta razón no han admitido la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista porque "es de justicia que sea el Gobierno de España quien asuma aquí sus responsabilidades", ha concluido.