La Asamblea aprueba los Presupuestos 2021, que contemplan 5.331 millones para hacer frente a la crisis

Los grupos de la oposición critican la falta de un proyecto de Región por parte del Gobierno

CARTAGENA (MURCIA), 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado los Presupuestos 2021 con los votos a favor del PP, de cuatro de los seis diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos y tres de los cuatro diputados de VOX. Las cuentas regionales, que para 2021 ascienden a 5.331 millones de euros para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, han recibido las críticas de PSOE y del Grupo Mixto, que han denunciado que no se hayan aprobado las enmiendas que han presentado a los presupuestos y han criticado que las cuentas regionales "no responden a las necesidades de los murcianos".

Tampoco han apoyado las cuentas los diputados de Ciudadanos Ana Martínez Vidal y Juan José Molina que han señalado que se trata de unos "presupuestos de amortización y no de reactivación económica, en un momento en el que las políticas activas de empleo y las ayudas a autónomos y pymes deben ser nuestra prioridad". Igual que ellos, el diputado de VOX Pascual Salvador ha votado en contra de los presupuestos al considerar que los presupuestos buscan "asegurar el bienestar de los políticos por encima del de los ciudadanos".

Durante el debate parlamentario, la diputada del PSOE Gloria Alarcón ha manifestado que el Presupuesto es la consecuencia de tener en la Región a un presidente "irresponsable, sin proyecto, que solo se preocupa en mantenerse en el poder a toda costa". La parlamentaria ha indicado que las Cuentas regionales son "mucho peores" de lo que imaginaban en un principio. Ha denunciado "el ejercicio de este Gobierno de una simulación democrática, la democracia es un mero trámite para ustedes", ha dicho recordando que el presupuesto que se aprueba se tendrá que ejecutar en los 6 meses que quedan de 2021.

Desde el PSOE han advertido que no ven diferencias entre el presupuesto de 2020 o el de 2018. "No veo visión ni futuro. No cambia nada, eso sí, los 600 millones de euros más para gastar que tienen que ver con el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España", ha matizado. Los socialistas han reprochado a PP, Cs y VOX que no hayan admitido las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición.

Los diputados del Grupo Mixto, María Marín y Rafael Esteban, también han criticado que no se hayan aceptado las enmiendas que propusieron a los presupuestos regionales. "Lo han hecho como si tuvieran mayoría, sin tapujos y sin vergüenza ajena. Su comportamiento falto de ética no deja de desacreditar esta institución", se ha dirigido al Gobierno regional la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, María Marín.

Desde su grupo han pedido al Gobierno regional que "explique a la gente de esta Región por qué los presupuestos no responden a las necesidades de la gente de esta tierra". Según ambos parlamentarios, "no es tan difícil" elaborar unas cuentas regionales que "respondan a las necesidades reales de la gente", ha dicho poniendo de manifiesto que las enmiendas presentadas se llevan reclamando desde "hace muchos años".

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan José Liarte, considera que los presupuestos regionales nacen lastrados por la desigualdad con la que el Gobierno de la Nación trata a la Región de Murcia frente a otros territorios. Liarte también ha dedicado parte de su intervención a hablar del transfuguismo.

"La fuerza de algunos partidos ha conseguido convencer a los ciudadanos de que un tránsfuga es un delincuente y no es así. Hay cargos públicos que han decidido sacrificar su carrera política y seguir el dictado de su conciencia antes de lo que diga un señor de Madrid al que nadie le ha votado", ha dicho. En ese sentido, ha manifestado que ellos han conseguido que las propuestas de "corte conservador" de VOX lleguen al Gobierno, "estamos en el gobierno trabajando por los intereses de la Región".

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha defendido las cuentas regionales. "Son unos presupuestos que intentan ser una respuesta a los difíciles momentos que estamos viviendo", ha señalado. Álvarez ha manifestado que los presupuestos son "una herramienta para combatir los efectos que la pandemia ha tenido en nuestra Región".

Se ha referido también a la moción de censura, indicando que "nunca se entenderá que los presupuestos hayan estado paralizados por ambiciones personales". Durante su intervención ha asegurado que las cuentas incluyen un incremento de 722 millones para impulsar la reactivación económica con ayudas para desempleados, autónomos e impulsar nuevas líneas de apoyo para los sectores más castigados por la Covid.

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha reprochado a los grupos de la oposición que solo tengan por objetivo "conseguir méritos para estar en los primeros puestos en las próximas listas. Todos los discursos que hacen es en clave electoralista, pensando en las elecciones y no en los que nos necesitan", ha criticado. Sobre el presupuestos regionales ha puntualizado que aprobarlos es "una necesidad" porque hay "muchas ayudas y conciertos para organizaciones y personas que necesitan dinero para seguir funcionando".

Ha recordado, por tanto, que las cuentas regionales de 2021 contemplan 5.331 millones de euros, 578 millones más que en 2020, "que el Gobierno regional tiene a su disposición para seguir tomando medidas para frenar la crisis social, sanitaria y económica. La aprobación es una clara señal de fortaleza, unión y compromiso con la Región de Murcia".