La Asamblea aprueba la tramitación de una ley para sancionar las agresiones a los sanitarios

Asamblea Regional - EUROPA PRESS

MURCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad la Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios y demás personal del sistema sanitario público de la Región de Murcia.

La diputada del Partido Popular (PP), María del Carmen Ruiz Jódar, ha presentado esta ley que tiene como objetivo "sancionar con firmeza las agresiones físicas y verbales". Este régimen permitirá "ofrecer una respuesta rápida y directa y una protección al personal como autoridad pública, incrementando su protección jurídica".

Asimismo, sanciona comportamientos que no están calificados como delito en el Código Penal, como las faltas de respeto, los gritos, las amenazas o las coacciones. Las infracciones leves se sancionarán con 3.000 euros, las graves con 15.000 euros y las muy graves con un máximo de 600.000 euros.

Por otra parte, se podrá imponer el cambio obligatorio de facultativo o personal sanitario, así como del servicio o centro.

El grupo parlamentario Popular va a proponer añadir que la Administración pueda iniciar este procedimiento de oficio, evitando que el profesional tenga que señalar a su agresor.

Tanto el grupo parlamentario Socialista como María Marín y José Luis Álvarez Castellano, del Mixto han reclamado un aumento de personal y una mejora de sus condiciones laborales. "La mayoría de las agresiones son fruto de un sistema tensionado", ha apuntado la socialista Mª Soledad Sánchez.

Los grupos parlamentarios han señalado que esta propuesta no ha contado con la participación de los sanitarios. "De haberse hecho podríamos estar ante una tramitación más rápida en lectura única", ha apuntado la diputada de Vox, María Eugenia Sánchez, cuyo partido propondrá modificaciones.

COLAPSO SANITARIO

La sesión plenaria también ha dado luz verde a una moción de la diputada de Vox María José Ruiz que insta al Gobierno de la Nación a adoptar medidas urgentes para evitar el "colapso sanitario", que ha vinculado también a la inmigración irregular.

La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de Vox y PP y en contra del resto, tras la inadmisión por parte de la Mesa del punto segundo del texto original, referente a la prioridad nacional en el acceso.

Ruiz ha atribuido directamente el deterioro sanitario a la "irresponsabilidad" del bipartidismo y al reciente Real Decreto del Gobierno central que, según ha denunciado, fomenta el "turismo sanitario".

Desde el PP, el portavoz del grupo, Joaquín Segado ha centrado su discurso en la "falta de financiación y planificación" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha criticado que el Ejecutivo apruebe decretos sin dotar de recursos a las comunidades, que son quienes "pagan la cuenta" de la presión asistencial.

Por su parte, la diputada del PSOE María Soledad Sánchez ha calificado la moción de "yerma y podrida" y ha acusado a Vox de intentar "enfrentar a los últimos con los penúltimos".

Por su parte, María Marín ha tildado de "mentirosos" a los miembros de Vox y ha desvinculado las listas de espera de la inmigración comparando el País Vasco (14% de extranjeros y 65 días de espera) con Extremadura (4% de extranjeros y 134 días de espera), señalando que el problema reside en la falta de inversión y el "despilfarro" de las comunidades gestionadas por el PP.

RECHAZO A UNA LEY ESTATAL DE CUIDADOS PALIATIVOS

Además, el pleno ha rechazado una moción de la diputada regional del PP María del Carmen Ruiz que solicitaba al Gobierno de España la elaboración de una ley estatal de cuidados paliativos para garantizar la equidad territorial.

El PSOE y los dos diputados de Podemos-IU-AV han votado en contra de la propuesta y han reclamado a la Comunidad que ejerza sus competencias para legislar a nivel regional. Vox tampoco la ha apoyado al considerar que los cuidados paliativos, tal como se plantean en el debate actual, son una "eutanasia no activa".

Tampoco ha salido adelante la moción de los socialistas que proponía bonificar el tramo autonómico del IRPF a menores de 36 años que se emancipen al encontrarse con enmiendas a la totalidad de todos los grupos. Durante su intervención, el grupo Popular ha apuntado que "todo lo que piden ya se está haciendo".

Por último, se ha rechazado la moción del grupo Mixto, que solo ha contado con el apoyo de los socialistas, en la que se solicitaba al Gobierno regional que ofrezca ayudas directas a la familias de la Región de Murcia frente a la subida de los precios de los carburantes causada por la guerra de Irán. En su lugar se ha aprobado la enmienda a la totalidad del PP, que con la abstención de Vox, ha quedado aprobada.