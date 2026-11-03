La Asamblea declara a Pedro Sánchez persona 'non grata' en la Región de Murcia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene con la ponencia “Repensar Europa” durante la celebración del Foro World in Progress Barcelona 2026, en el Palacio de Congresos de Cataluña, a 2 de noviembre de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado este martes una moción para declarar persona 'non grata' en la Región de Murcia al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a iniciativa de los diputados del Grupo Mixto José Ángel Antelo y Virginia Martínez, ambos exmiembros de Vox.

La diputada Virginia Martínez ha defendido la iniciativa argumentando que el presidente del Gobierno ha perjudicado los intereses de la Región de Murcia en materias como la financiación autonómica, las infraestructuras, el trasvase Tajo-Segura y la gestión del Mar Menor. A su juicio, Sánchez es "el principal enemigo de la Región de Murcia" y "no merece ser recibido con honores".

Martínez ha asegurado que la propuesta responde al descontento ciudadano con la gestión del Ejecutivo central y ha acusado al presidente de abandonar a la Región en cuestiones estratégicas. "Al principal enemigo de la Región de Murcia no se le pone una alfombra roja, se le planta cara", ha afirmado durante su intervención.

Por parte del PP, el diputado Víctor Manuel Martínez Carrasco ha justificado el respaldo de su grupo a la iniciativa, aunque ha reconocido que se trata de una moción de carácter subjetivo. Ha explicado que declarar a una persona 'non grata' "no implica que tenga que hacer las maletas rumbo al exilio" ni resulta incompatible con el respeto institucional que merece el cargo de presidente del Gobierno.

Martínez Carrasco ha defendido que la declaración constituye una expresión de rechazo político a las decisiones del Ejecutivo central que, a juicio de los populares, perjudican a la Región de Murcia. Entre ellas, ha mencionado la financiación autonómica, el trasvase Tajo-Segura, las infraestructuras hidráulicas, las conexiones ferroviarias y las políticas migratorias.

Desde Vox, el diputado Antonio Martínez Nieto también ha respaldado la moción y ha acusado a Sánchez de perjudicar a la Región en ámbitos como el agua, la agricultura y las infraestructuras. Durante su explicación de voto, ha señalado que declarar al presidente persona 'non grata' supone "únicamente un reproche moral".

En contra de la iniciativa se ha pronunciado la portavoz del PSOE, Carmina Fernández, quien ha acusado al PP de utilizar la Asamblea Regional para desarrollar una campaña política contra el Gobierno de España y desviar la atención de los problemas de la comunidad autónoma. "Utilizar una institución democrática para señalar a un adversario político como indeseable es muy grave", ha manifestado.

Fernández ha reprochado al Ejecutivo autonómico sus resultados en materia de pobreza infantil, abandono escolar y dependencia, y ha defendido las medidas del Gobierno central relacionadas con el salario mínimo, las pensiones y el ingreso mínimo vital. Asimismo, ha reivindicado las inversiones estatales destinadas a la recuperación del Mar Menor y ha asegurado que el PSOE seguirá defendiendo la gestión de Pedro Sánchez.

En su explicación de voto, la portavoz socialista ha señalado que la Región de Murcia se convierte, con esta decisión, en la primera comunidad autónoma que declara persona 'non grata' a un presidente del Gobierno de España.

PRIORIZAR PRODUCTOS ESPAÑOLES

Por otra parte, el Pleno ha aprobado una moción de Vox para fomentar el consumo de productos agroalimentarios españoles y de proximidad en los comedores escolares, hospitales y residencias dependientes de la Administración regional.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha defendido que las empresas adjudicatarias de estos servicios incorporen a sus menús frutas, hortalizas, legumbres, carne y pescado producidos en España, así como cláusulas de trazabilidad y seguridad alimentaria. El parlamentario ha argumentado que estas medidas permitirían respaldar a los agricultores, ganaderos y pescadores nacionales frente a la competencia de productos importados.

Desde el PP, Carlos Albaladejo ha apoyado la iniciativa, aunque ha insistido en que la prioridad de los alimentos de proximidad debe establecerse "hasta donde permita la ley". En este sentido, ha señalado que los últimos pliegos de licitación de los comedores escolares de la Región ya contemplan el uso de alimentos frescos de temporada y procedentes de canales cortos de distribución.

El diputado socialista Juan Andrés Torres también ha respaldado la parte resolutiva de la moción, aunque ha rechazado el discurso de Vox y ha reclamado al Gobierno regional que amplíe la cobertura de las becas de comedor. Torres ha advertido de que la prioridad debe ser garantizar que todos los menores en situación de vulnerabilidad puedan acceder al menos a una comida saludable al día.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto José Ángel Antelo ha votado a favor de la propuesta y ha defendido la necesidad de que la contratación pública regional contribuya a sostener el empleo y la producción agroalimentaria local.

En cambio, José Luis Álvarez-Castellanos, diputado de IU-Verdes integrado en el Grupo Mixto por la coalición Podemos-IU-AV, ha rechazado la moción al considerar que las medidas planteadas ya están recogidas en la normativa vigente. El parlamentario ha criticado que Vox no haya propuesto mejoras concretas, como aumentar los porcentajes de productos frescos y ecológicos en los menús o favorecer la participación de pequeños productores y cooperativas en los contratos públicos. Álvarez-Castellanos ha asegurado que habría apoyado propuestas destinadas a reforzar la inspección alimentaria, mejorar los criterios de contratación o ampliar las garantías existentes, pero ha acusado a Vox de utilizar la iniciativa para defender su discurso de "prioridad nacional".

Por otro lado, la moción del Grupo Parlamentario Popular relativa a la construcción de viviendas en el paraje lorquino de Carraclaca no ha llegado a debatirse. Su tramitación ha quedado pendiente de que se resuelva la solicitud de reconsideración presentada por el Grupo Parlamentario Socialista contra la inadmisión de su enmienda a la totalidad.