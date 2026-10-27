La Asamblea exige más control de la publicidad institucional tras denunciar el PSOE un reparto desigual entre medios

Los socialistas aseguran que un solo medio ha recibido 2,2 millones de euros en contratos menores del Gobierno regional entre 2023 y 2026 CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos de la Asamblea Regional ha aprobado este martes por unanimidad una moción del PSOE para exigir mayor transparencia y control del gasto en publicidad institucional del Gobierno autonómico, después de que los socialistas hayan denunciado un reparto desigual de los contratos publicitarios entre los medios de comunicación.

El diputado socialista Alfonso Martínez ha asegurado que un único medio ha recibido 2,2 millones de euros en contratos menores del Ejecutivo regional entre 2023 y 2026, frente a los 321.000 euros de La Razón, los 221.000 de El Español, los 225.000 de OK Diario o los 5.474 euros de El País. "No sabemos al final en qué medio se gasta el Gobierno regional el dinero de la publicidad institucional", ha denunciado, al señalar la falta de información sobre los contratos de patrocinio.

Martínez también ha cuestionado los criterios de distribución de las campañas y ha señalado que, según un estudio de audiencias encargado por el Ejecutivo en 2023, el 77,4% de los espectadores de La 7 supera los 55 años, mientras que la audiencia entre los jóvenes de 25 a 34 años es nula. Asimismo, ha asegurado que el Gobierno disponía del informe desde la primavera de 2024, pero no lo facilitó hasta mayo de 2025. "La publicidad institucional debe estar al servicio del derecho a la información de los ciudadanos de la Región de Murcia, no al servicio de las necesidades electorales", ha defendido.

Por su parte, la diputada del PP María Casajús ha defendido que la transparencia debe exigirse a todas las administraciones y ha criticado el uso de la publicidad institucional por parte del Gobierno central. "No basta con publicar cifras millonarias de inversión, hay que explicar cómo se decide esa distribución y permitir que esas decisiones puedan fiscalizarse y controlarse", ha señalado.

Desde Vox, Rubén Martínez ha acusado a PP y PSOE de utilizar recursos públicos para financiar propaganda institucional, mientras que el diputado de IU-Verdes José Luis Álvarez-Castellanos, integrado en el Grupo Mixto, ha denunciado incumplimientos de la Ley 13/2018 de Comunicación y Publicidad Institucional, especialmente en las obligaciones de información y evaluación del gasto. "La respuesta es claramente no", ha afirmado al preguntarse si el Gobierno regional cumple la normativa.

MÁS MEDIOS CONTRA LAS NARCOLANCHAS

La Comisión también ha aprobado por unanimidad una moción del PP para solicitar al Gobierno de España más medios materiales y humanos para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la Región, con el objetivo de mejorar la vigilancia de las costas y combatir el narcotráfico y el tráfico de personas.

El diputado del PP Alfonso Cerón ha denunciado que durante el verano únicamente estaban operativas dos de las cuatro embarcaciones disponibles para vigilar los aproximadamente 250 kilómetros de costa regional. Según ha explicado, las asociaciones profesionales reclaman más efectivos y al menos dos lanchas rápidas. "El Servicio Marítimo de la Guardia Civil no puede luchar en igualdad de condiciones contra los narcos en la Región y eso lo saben las mafias", ha afirmado.

El socialista Fernando Moreno ha apoyado la iniciativa, aunque ha rechazado las afirmaciones del PP sobre la falta de medios y ha recordado que los mandos de la Guardia Civil consideran suficientes los recursos disponibles y que la plantilla está cubierta al 93%. Desde Vox, Alberto Garre ha respaldado el refuerzo de la vigilancia costera, mientras que Álvarez-Castellanos, de IU-Verdes, ha cuestionado la reiteración de mociones similares y ha recordado que en junio ya se aprobó una iniciativa para incrementar los recursos del Servicio Marítimo.

AMPLIACIÓN DEL HORARIO DEL CUARTEL DE MOLINA DE SEGURA

Otra de las iniciativas aprobadas por unanimidad ha sido una moción de Vox para ampliar el horario de atención presencial al público en el puesto de la Guardia Civil de Molina de Segura, que presta servicio a más de 100.000 habitantes de este municipio y de localidades próximas como Ceutí, Lorquí y Alguazas.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez, ha explicado que hasta hace poco la atención al público estaba limitada al horario de mañana, aunque ha reconocido que ya se han comenzado a adoptar medidas para ampliarla. No obstante, ha reclamado garantizar la atención presencial durante las tardes, fines de semana y festivos, además de mejorar las instalaciones. "Mejorar el servicio público no consiste únicamente en ampliar horario, también consiste en dotar a nuestros agentes de las herramientas adecuadas", ha defendido.

El socialista Fernando Moreno ha respaldado la propuesta, aunque ha aclarado que la limitación del horario administrativo no implica desprotección, puesto que la Guardia Civil presta servicio las 24 horas del día. Álvarez-Castellanos, de IU-Verdes, ha defendido que cualquier ampliación responda a criterios técnicos, mientras que el popular Jesús Cano ha reclamado al Ministerio del Interior que estudie las necesidades del cuartel y mejore la atención a los vecinos.

MÁS EFECTIVOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La Comisión ha aprobado también una moción del PP para reclamar al Gobierno central más efectivos para la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en la Región de Murcia, encargada de atender a víctimas de violencia de género, violencia familiar, agresiones sexuales y maltrato infantil. La iniciativa ha incorporado una enmienda de Vox para establecer un plazo de seis meses para reforzar la unidad.

El diputado popular Alfonso Cerón ha denunciado la sobrecarga de trabajo de los agentes y ha asegurado que cada uno tiene asignadas entre 90 y 100 mujeres víctimas de violencia de género o familiar. Asimismo, ha señalado que los sindicatos policiales han advertido de la saturación del servicio. "Las mujeres, sus hijos, las mujeres que han sufrido agresiones sexuales y los menores maltratados no pueden esperar, necesitan toda la atención y protección posible", ha manifestado.

El socialista Fernando Moreno ha coincidido en la necesidad de reforzar la atención a las víctimas, aunque ha recordado que en julio se incorporaron 607 agentes de la Policía Nacional a la Región, distribuidos proporcionalmente entre las distintas unidades. Por su parte, Álvarez-Castellanos, de IU-Verdes, ha pedido mayores recursos para prevenir la violencia machista y reforzar los Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia (CAVI). También ha cuestionado que la enmienda de Vox centre el refuerzo en la violencia familiar, al considerar que podría dejar fuera otros ámbitos de actuación de la UFAM.