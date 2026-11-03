La Asamblea exige mejoras salariales en el convenio del metal y pide propuestas a la patronal para desbloquearlo

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CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado una declaración institucional en la que reclama un convenio colectivo para el sector del metal que garantice mejoras salariales y laborales efectivas e insta a la Federación Regional de Empresarios del Metal a presentar propuestas concretas que permitan desbloquear las negociaciones y alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto laboral.

La declaración, respaldada por los grupos parlamentarios de la Cámara, expresa su preocupación por el conflicto que afecta al sector del metal de la Región de Murcia y que desembocó el pasado 27 de octubre en una huelga indefinida convocada por las organizaciones sindicales UGT, CCOO y USO, tras meses de negociaciones sin que haya sido posible alcanzar un acuerdo para renovar el convenio colectivo.

El texto recuerda que se trata de un sector estratégico para la economía regional, del que dependen aproximadamente 35.000 trabajadores y cerca de 8.000 empresas, con especial incidencia en la industria de Cartagena, el Valle de Escombreras y las empresas auxiliares de las grandes instalaciones industriales.

En este sentido, la Asamblea considera que los trabajadores del metal "merecen unas condiciones laborales y salariales dignas, acordes con la importancia económica del sector, su cualificación profesional y su contribución al desarrollo industrial" de la Región de Murcia.

Asimismo, defiende que la negociación colectiva debe permitir alcanzar mejoras reales en los salarios, garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas y ofrecer estabilidad y seguridad tanto a los trabajadores como a las empresas.

Entre los compromisos recogidos en la declaración institucional, la Cámara expresa su "respaldo a la consecución de un convenio colectivo que garantice mejoras salariales y laborales efectivas, justas y acordes con la importancia del sector".

Además, dirige un llamamiento expreso a la Federación Regional de Empresarios del Metal para que contribuya al desbloqueo de las negociaciones "mediante propuestas concretas que permitan superar las diferencias existentes" y alcanzar un acuerdo satisfactorio.

MEDIACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL

La declaración también exige que el Gobierno de la Región de Murcia, a petición de alguna de las partes y en el ámbito de sus competencias, ejerza un papel activo en la mediación entre empresarios y sindicatos, poniendo a su disposición todos los instrumentos necesarios para facilitar una solución negociada al conflicto.

En este sentido, la Cámara hace un llamamiento a las organizaciones empresariales y sindicales para que mantengan abiertas las vías de diálogo y negociación "con voluntad real de acuerdo y responsabilidad ante las consecuencias económicas y sociales de la prolongación del conflicto".

Por otra parte, la Asamblea reconoce y defiende el legítimo ejercicio del derecho fundamental de huelga, así como el derecho al trabajo, y reclama que ambos sean respetados y garantizados en un marco de convivencia pacífica y respeto a la legalidad. Asimismo, expresa su rechazo a cualquier actuación violenta o contraria al ordenamiento jurídico.

El texto advierte de las consecuencias que una prolongación del conflicto puede tener para miles de familias y para el conjunto de la actividad económica regional, por lo que considera imprescindible alcanzar una solución justa mediante el diálogo social y la negociación colectiva.

"La Región de Murcia necesita una industria fuerte, competitiva y con futuro", señala la declaración, que añade que ese futuro debe construirse también sobre "el reconocimiento del trabajo, unos salarios dignos y el respeto a los derechos laborales".

Por último, la Asamblea Regional reclama "un esfuerzo decidido de todas las partes" para alcanzar a la mayor brevedad posible un acuerdo que ponga fin al conflicto y garantice un convenio colectivo justo para los trabajadores del metal de la Región de Murcia.