La Asamblea insta al Gobierno regional a ejecutar un plan plurianual para modernizar los centros educativos públicos

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha aprobado una moción del PSOE para reclamar la elaboración y ejecución de un plan plurianual de mejora de las infraestructuras educativas públicas de la Región de Murcia, con medidas para climatizar las aulas, eliminar barracones y retirar el amianto de los centros. La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del PSOE y del Grupo Mixto y la abstención de PP y Vox.

Durante la defensa de la moción, el diputado socialista Juan Andrés Torres ha denunciado el estado de numerosos colegios e institutos de la Comunidad y ha asegurado que el Gobierno regional "ha decidido abandonar la educación pública de nuestra tierra". El parlamentario ha afirmado que tres de cada cuatro centros públicos tienen más de 40 años y ha recordado que todavía existen "más de 2.000 alumnos dando clase en 81 barracones", además de centros con problemas de accesibilidad, cubiertas de amianto o instalaciones eléctricas insuficientes.

Torres también ha criticado que familias de algunos centros hayan tenido que movilizarse para sufragar mejoras. "Los padres y madres tienen que vender papeletas para poder comprar aire acondicionado porque sus hijos están en peligro", ha afirmado en referencia al CEIP Ana Caicedo de Lorca. Asimismo, ha defendido que la climatización de las aulas debe quedar ejecutada antes del inicio del curso 2026-2027 y ha aceptado una enmienda parcial del Grupo Mixto para reforzar el contenido de la iniciativa.

Por parte del PP, Carlos Albaladejo ha acusado a los socialistas de plantear objetivos "imposibles de ejecutar en tres meses" y ha defendido la gestión del Ejecutivo autonómico. El diputado popular ha recordado que el presidente Fernando López Miras ha anunciado una inversión de 11 millones de euros para seguir mejorando el confort térmico de los centros educativos y ha asegurado que desde 2020 se han ejecutado 80 millones de euros en actuaciones relacionadas con infraestructuras educativas. "Claro que hay cosas que mejorar, nadie lo niega, pero precisamente por eso este Gobierno está actuando con criterios técnicos", ha sostenido.

Desde el Grupo Mixto, el diputado de Podemos-IU Verdes-Alianza Verde José Luis Álvarez-Castellanos ha cuestionado los niveles de ejecución presupuestaria del Gobierno regional en materia educativa. Según ha señalado, la propia información de la Consejería de Hacienda refleja porcentajes de ejecución muy inferiores a los anunciados por el Ejecutivo. "Ejecuten el 100% de lo que presupuestan", ha reclamado, defendiendo que la principal medida para mejorar las infraestructuras educativas pasa por gastar los fondos ya consignados.

Por su parte, el diputado de Vox Ignacio Arcas ha mostrado el apoyo de su grupo a la mejora de los centros educativos, aunque ha reprochado al PSOE algunas afirmaciones incluidas en la exposición de motivos. Arcas ha señalado que "los entornos donde se desarrolla la actividad educativa deben ser espacios confortables en los que aprender y formar a nuestras futuras generaciones" y ha confiado en que los anuncios realizados por el Gobierno regional en materia de climatización se conviertan en realidad.

En la misma sesión, el Pleno ha aprobado una moción del PP para solicitar al Gobierno de España que no aplique la nueva subida de las cuotas de cotización a los autónomos colaboradores propuesta por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La diputada popular Josefa Carreño ha denunciado lo que ha definido como "un incremento encubierto" de las cotizaciones y ha defendido que los autónomos necesitan "certidumbre y respeto" para desarrollar su actividad.

Frente a ello, el socialista Fernando Moreno ha defendido que el nuevo sistema responde a la reforma de cotización por ingresos reales pactada en 2022 y ha recordado que fue respaldada por amplias mayorías parlamentarias. También ha subrayado que el Gobierno central mantiene abierta una mesa de diálogo con sindicatos, patronal y asociaciones de autónomos.

El diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos ha pedido al PP que aclare si sigue respaldando el modelo de cotización por ingresos reales aprobado en 2022 y ha defendido introducir mejoras en la progresividad del sistema en lugar de congelar las cuotas. Desde Vox Rubén Martínez Alpañez ha cargado contra el incremento de cotizaciones y ha reclamado exenciones para los autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo.

El Pleno también ha rechazado una moción de Vox que planteaba el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y la defensa del sector agrario español.

El diputado de Vox Antonio Martínez ha advertido de que el tratado permitirá la entrada de productos agrícolas y ganaderos elaborados bajo condiciones distintas a las exigidas a los productores europeos. A su juicio, el acuerdo constituye "una estafa política, económica y medioambiental".

La diputada del Grupo Mixto María Marín, de la coalición Podemos-IU Verdes-Alianza Verde integrada en el Grupo Mixto, ha acusado a Vox de utilizar el campo con fines partidistas y ha recordado que los aranceles impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump también perjudican a los productores españoles. "El mayor enemigo del campo español es Donald Trump y ustedes son sus lacayos", ha afirmado.

Desde el PP, Jesús Cano ha defendido las cláusulas de salvaguarda impulsadas por su partido en las instituciones europeas para proteger a agricultores y ganaderos, mientras que el socialista Fernando Moreno ha acusado tanto a PP como a Vox de utilizar políticamente al sector agrario en lugar de abordar sus problemas reales.

Asimismo, el Pleno ha rechazado la moción de Vox para reforzar el Servicio Murciano de Salud en todas las áreas sanitarias de la Región. La diputada de Vox María José Ruiz ha denunciado la existencia de desigualdades territoriales, déficit de profesionales, temporalidad y fuga de talento sanitario. "Hay profesionales agotados, pacientes preocupados y zonas que necesitan más recursos", ha afirmado.

La popular Mari Carmen Ruiz ha rechazado la propuesta por considerarla "una perogrullada" y ha defendido el esfuerzo inversor realizado por la Comunidad Autónoma. Según ha señalado, la Región cuenta con un presupuesto sanitario récord de 2.585 millones de euros y ha incorporado más de 5.000 profesionales sanitarios en los últimos años.

Por parte del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos ha reprochado tanto a PP como a Vox que ignoren cuestiones estructurales como la atención primaria, la salud mental o los desequilibrios entre áreas sanitarias. Mientras, la socialista Marisol Sánchez ha denunciado la elevada temporalidad existente en el sistema sanitario regional y ha acusado al Gobierno murciano de incumplir sus propios planes de refuerzo de la atención primaria y la salud mental.

Además, durante la sesión han quedado suspendidas la tramitación de la moción del PP que solicitaba una auditoría independiente sobre la convocatoria MIR 2025-2026 y la iniciativa del Grupo Mixto para conceder la Medalla de Oro de la Región a la familia de Sara Gómez, tras la presentación de solicitudes de reconsideración relacionadas con la admisión de enmiendas.