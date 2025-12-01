La Asamblea se personará ante el Constitucional para defender la Ley Regional de Participación Institucional

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este lunes que la Cámara se persone y presente alegaciones ante el Tribunal Constitucional en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley 2/2025, de 4 de julio, que modifica la Ley 5/2017 de Participación Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Región.

La ponencia, defendida por el diputado de Vox Rubén Martínez, ha propuesto la personación de la Asamblea en los recursos de inconstitucionalidad contra la citada Ley y la designación de los servicios jurídicos de la Cámara para la representación y formulación de alegaciones. Finalmente, la Comisión ha acordado que dicha representación recaiga en la letrada de la comisión.

El diputado ha recordado que la norma recurrida nace de una iniciativa de Vox y ha subrayado que "se han seguido todos los trámites reglamentarios para la aprobación de dicha Proposición de Ley quedando garantizados y salvaguardando los derechos de todos los grupos parlamentarios y por ende de los ciudadanos de la región de Murcia".

En su informe, la ponencia defiende la personación de la Cámara al entender que el asunto afecta a competencias autonómicas.

"Consideramos de vital importancia participar activamente en este proceso dado que la legislación en cuestión afecta competencias autonómicas y es necesario que se asegure la conformidad con respecto a los principios de derecho que rigen el marco jurídico español ejerciendo efectivamente su derecho a intervenir en la defensa de los principios y valores que guían la actuación de la Asamblea Regional y asegurar que la legislación que afecta a nuestra comunidad autónoma sea conforme con los preceptos constitucionales", ha señalado, antes de "reiterar nuestro compromiso con los valores constitucionales de la ciudadanía de la Región de Murcia".

Entre las observaciones de fondo incluidas en el informe, Martínez ha enumerado, en primer lugar, "la libertad de configuración normativa del legislador autonómico en materia de subvenciones y participación institucional en virtud del Artículo 137 147 y 148 de la Constitución Española".

En segundo lugar, ha defendido que "la Constitución Española no reconoce como derecho fundamental la libertad de la libertad sindical el obtener financiación pública".

Asimismo, ha apuntado que "la ley no suprime la participación institucional y que e edita el ejercicio legítimo de competencias autonómicas porque no estamos hablando como digo de la competencia exclusiva del Estado en materia legislación laboral sino que estamos hablando de diálogo institucional a nivel autonómico".

Según ha expuesto, la norma "no afecta al contenido esencial de la libertad sindical no contradice el criterio de mayor representatividad establecida en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical respeta el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española y reduce la arbitrariedad en el otorgamiento de subvenciones y además la ley 2025 supera con crece el test o la prueba de proporcionalidad constitucional".

Por parte del Grupo Parlamentario Popular solo han recordado que ya dijeron la semana pasada que apoyarían el informe de la ponencia.

El Grupo Parlamentario Socialista ha votado en contra. Los socialistas han asegurado que "hoy volvemos a esta cámara para defender señorías algo tan elemental como los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y los funcionarios públicos y la preservación del marco constitucional que garantiza la participación de los sindicatos*, y ha avanzado que *nos vamos a reiterar no vamos a emitir un un voto favorable porque lo que pedíamos en la proposición de ley es que estuviera avalado por un informe jurídico que no se hizo y ahora pretende que avale la ponencia un partido ultraderecha y el Partido Popular está solapando y ayudando y aupando a esa información contra las alegaciones del Constitucional".

Además, han recordado que "hay dos recursos de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de España" y ha insistido en que su grupo no apoyará la posición aprobada por la mayoría de la Comisión.

También el Grupo Mixto ha anunciado su voto en contra, al considerar erróneo el planteamiento de la ley y de las alegaciones que se prepararán ante el Constitucional.

Su portavoz ha señalado que "es tan absurdo lo que plantea Vox y lo que aprobó también con apoyo del Partido Popular en esa modificación que es primero confunde la cuestión eh las ayudas económicas que se dan a la Crohn y al los sindicatos no son subvenciones por tanto es el primer es el primer error de fondo".

A modo de ejemplo, ha criticado que se pretenda trasladar a la mesa de diálogo social un régimen competitivo propio de subvenciones, "como son subvenciones plantémonos en régimen competitivo como las subvenciones se imagina que el diálogo social para elevar por ejemplo el salario mínimo interprofesional que se negocia en la mesa de diálogo social se invitará a sentarse allí pues no sé vamos a ver qué sindicatos o sea qué era una sindicales vamos a hacer una especie de concurso a ver quién es el que opta sentarse en la mesa de diálogo social o qué organizaciones patronales son la verdad porque son varias también no las que pueden sentarse en el diario de ambiente".

El Grupo Mixto ha defendido que "las ayudas económicas a aquellos organismos que constituyen la base y el fundamento estructural de nuestra democracia y de nuestro Estado que son precisamente por el ámbito de la defensa de los trabajadores las organizaciones sindicales de clase más representativas que por la parte patronal la organización más representativa del patronal que es la que es" están amparadas en distintos niveles normativos, y ha recordado que está reconocido en la Ley de base de Régimen Local que los grupos municipales deben contar con ayuda suficiente económicas de recursos humanos".

En este contexto, ha advertido de que cree que es "clarísimo que el recurso prosperará seguramente con toda con toda seguridad y de luego nosotros no vamos a colaborar como no apoyamos tampoco esa primera esa primera esa modificación que ya hicieron ustedes aquí en la Asamblea Regional", han añadido.

Tras el turno de intervenciones, la Comisión ha sometido a votación el informe de la ponencia y ha aprobado la personación de la Asamblea. El presidente de la Comisión ha señalado que "la personación de la asamblea en la representación la llevará a cabo la letrada de esta comisión".