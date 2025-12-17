La Asamblea rechaza la propuesta del PSRM de reprogramar fondos FEDER para vivienda asequible

Viviendas en construcción - EUROPA PRESS

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional ha rechazado, durante la sesión de este miércoles, una moción del Grupo Parlamentario Socialista para instar a la reprogramación de fondos FEDER a vivienda asequible. El socialista Miguel Ángel Ortega ha sostenido que "siete de cada 10 ciudadanos tienen familiares o amigos que no pueden acceder a una vivienda en la Región de Murcia" y ha criticado que "esta cámara ha renunciado" a iniciativas para abordar "el principal problema de la ciudadanía".

Ortega ha afirmado que el Gobierno regional contaba con "344 millones" sin comprometer a 20 de agosto y que la reprogramación anunciada era de "7 millones" para vivienda frente a "24" para infraestructuras hidráulicas. Según sus cálculos, con siete millones "en el mejor de los casos y siendo extremadamente generosos" podrían construirse "60 viviendas", mientras que "proporcionalmente" con 344 millones se podrían construir "más de 9.000". También ha reprochado al Ejecutivo regional que prefiera "construir 60 a más de 9.000" y ha advertido de que el Gobierno regional podría devolver "20 millones" por no licitar "561 viviendas" ya programadas.

Vox, con Virginia Martínez, ha afirmado que la vivienda "no es un lujo sino una necesidad básica" y ha acusado a PP y PSOE de haber convertido la vivienda en "un negocio para sus administraciones". Ha defendido que los pisos cuestan "un 30% más" por la carga fiscal y ha propuesto "eliminar todos los impuestos que encarecen la vivienda", además de "liberalización del suelo", "simplificar procesos" y aumentar la oferta. También ha vinculado la crisis a un aumento de demanda por la inmigración.

El PP, a través de Antonio Landáburu, ha acusado al PSOE de "meter miedo a los propietarios", "espantar la inversión" y "reducir la oferta". Ha reprochado al PSOE promesas de "8.100 viviendas" y ha cuestionado el cálculo de "9.000 viviendas" expuesto por Ortega. Landáburu ha citado un plan europeo de vivienda asequible presentado "ayer" por la Comisión Europea y ha asegurado que el modelo descrito era "clavadico" al defendido por el decreto regional de vivienda asequible. Según ha indicado, ese decreto fijaba el objetivo de "25.000 viviendas asequibles en 5 años" y ha acusado a la oposición de bloquearlo. "Engañar a la gente con números de ciencia ficción" y presentar una "hucha infinita" en Europa es, a su juicio, "tomadura de pelo".

Por el Grupo Mixto, María Marín ha señalado que destinar más fondos "sobre el papel" está bien, pero se ha preguntado "más dinero para qué exactamente" con el modelo de políticas regionales. Ha criticado el "teléfono antiocupación", ayudas a alojamientos turísticos y el decreto de vivienda asequible, citando viviendas de "72 metros útiles" por "170.000 euros".