La Asamblea reclama ayudas para los apicultores por la avispa oriental y rechaza más restricciones a las motos de agua

Archivo - Apicultura en el Cerro del Carro, montaña situada en la pedanía de los Royos (Caravaca de la Cruz). Imagen de archivo - CARM - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional ha aprobado este jueves por unanimidad una moción de Vox para reclamar medidas de apoyo a los apicultores frente a la expansión de especies invasoras de avispas, especialmente la avispa oriental, cuya presencia se ha detectado en distintos puntos de la Región de Murcia. Durante la sesión también se ha aprobado una iniciativa del PP sobre la variante ferroviaria de Alumbres, mientras que han prosperado parcialmente las propuestas del PSOE para mejorar el puerto pesquero de Águilas y del Grupo Mixto para limitar la actividad motonáutica en el Mar Menor.

La Comisión ha aprobado por unanimidad una moción de Vox para impulsar actuaciones de apoyo al sector apícola frente a la expansión de especies invasoras, especialmente la Vespa orientalis, que, según ha advertido el diputado Pascual Salvador, se encuentra asentada en zonas como el Valle de Escombreras, La Unión, Fuente Álamo y Cartagena.

Salvador ha señalado que más de 300 familias murcianas dependen directamente de la apicultura y ha denunciado que muchos profesionales deben asumir con sus propios recursos la instalación de trampas, la búsqueda de ejemplares y la retirada de nidos. El parlamentario ha reclamado vigilancia, detección temprana, protocolos de actuación y ayudas económicas, además de criticar que la Asociación de Apicultores lleve todo 2026 solicitando una reunión con las consejerías competentes sin haber sido recibida. "Los apicultores necesitan también cercanía de su administración más cercana, que es la Administración regional", ha afirmado.

El socialista Fernando Moreno ha defendido ampliar las medidas para abordar otras amenazas, como el cambio climático, los productos fitosanitarios y la pérdida de biodiversidad, mediante un plan regional de protección de los polinizadores. Vox ha aceptado las enmiendas del PSOE. Por su parte, María Marín, diputada de Podemos-IU-AV en el Grupo Mixto, ha reclamado actuaciones selectivas y supervisadas por profesionales, mientras que el popular Jesús Cano ha pedido un plan nacional y mayor coordinación entre administraciones.

Por otro lado, la Comisión también ha aprobado una moción del PP para solicitar al Gobierno de España actuaciones relacionadas con la variante ferroviaria de mercancías y la circunvalación de Alumbres, una infraestructura reivindicada desde hace años por los vecinos para retirar el tráfico ferroviario del núcleo urbano.

La diputada del PP María Casajús ha denunciado los retrasos acumulados y ha reclamado al Ministerio de Transportes compromisos concretos, financiación y plazos de ejecución. Según ha explicado, la variante permitiría conectar el puerto de Cartagena y el Valle de Escombreras con la Zona de Actividades Logísticas de Los Camachos y el Corredor Mediterráneo. "Pedimos respuestas, compromisos, financiación y plazos, y desde luego no más decisiones de espaldas a los vecinos", ha afirmado.

Desde el PSOE, Carmina Fernández ha defendido igualmente la necesidad de construir la variante, aunque ha rechazado que los trabajos de mantenimiento de la vía actual supongan el abandono del proyecto. "Hay que hacer la variante, hay que mantener la vía que existe también, y una actuación no sustituye a la otra", ha señalado. La socialista ha planteado un acuerdo entre administraciones que incluya a la Autoridad Portuaria de Cartagena para abordar la financiación. Vox y el Grupo Mixto también han coincidido en la necesidad de ejecutar esta infraestructura.

Asimismo, la Comisión ha aprobado parcialmente una moción del PSOE sobre las deficiencias de infraestructuras y seguridad del puerto pesquero de Águilas. De los cinco puntos sometidos a votación, únicamente han prosperado los apartados segundo y quinto, mientras que los otros tres han sido rechazados.

El diputado socialista Juan Andrés Torres ha denunciado que los pescadores llevan meses trabajando con problemas de suministro eléctrico, dificultades para disponer de agua potable y deficiencias en distintos elementos de las instalaciones portuarias. Torres ha asegurado que la falta de electricidad ha obligado a recurrir a generadores, con un sobrecoste que ha cifrado en aproximadamente 130.000 euros. "Estamos hablando de luz y de agua potable", ha subrayado, antes de reclamar soluciones para garantizar unas condiciones adecuadas de trabajo.

El diputado del PPJesús Cano ha defendido que la moción había quedado "obsoleta" porque varias actuaciones ya se habían ejecutado o estaban en marcha. Según ha explicado, el Gobierno regional ha realizado obras relacionadas con el suministro eléctrico y reparaciones en los pantalanes, mientras que la conexión definitiva depende de la compañía eléctrica. Por su parte, Pascual Salvador, de Vox, ha reconocido las mejoras realizadas, aunque ha reclamado soluciones para el abastecimiento de agua y compensaciones por los gastos soportados por los pescadores. María Marín, de Podemos-IU-AV, ha considerado insuficientes las actuaciones y ha pedido una intervención integral en las instalaciones.

La Comisión también ha rechazado la mayor parte de las medidas propuestas por Podemos para restringir la actividad motonáutica en el Mar Menor, entre ellas la elaboración de un plan anual de vigilancia náutica, un mayor control de las empresas de alquiler de motos de agua y la modificación de la normativa estatal para establecer nuevas limitaciones a la navegación.

La iniciativa, defendida por María Marín, diputada de Podemos-IU-AV en el Grupo Mixto, sí ha logrado la aprobación de dos puntos: la elaboración de una cartografía pública y georreferenciada de las praderas marinas, fondos sensibles y zonas de nacras de la laguna, y la petición al Gobierno central de reforzar los efectivos de Capitanía Marítima y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, especialmente durante el verano.

Marín ha explicado que la propuesta responde a las reclamaciones ciudadanas, entre ellas las más de 32.000 firmas recogidas por la plataforma Abracemos al Mar Menor. "El Mar Menor no es un circuito de carreras", ha afirmado la parlamentaria, quien ha advertido de los riesgos que determinadas prácticas con motos acuáticas suponen para los bañistas y los espacios de especial valor ecológico. Según los datos de Capitanía Marítima que ha aportado, entre enero y agosto de 2026 se tramitaron 221 denuncias por infracciones náuticas, de las que 102 correspondieron a usuarios de motos acuáticas.

La diputada del PP María Casajús ha defendido una enmienda a la totalidad al considerar que la regulación de la navegación marítima corresponde al Estado y ha recordado que el Real Decreto 118/2024 ya establece condiciones para esta actividad en el Mar Menor. El socialista Manuel Sevilla ha respaldado buena parte de las propuestas de Podemos, aunque ha discrepado de la necesidad de modificar el real decreto.

Por su parte, Pascual Salvador, de Vox, ha rechazado nuevas restricciones generales y ha defendido el cumplimiento de la normativa vigente. Marín ha criticado la negativa a aprobar las medidas autonómicas y ha insistido en que "la protección del Mar Menor no puede convertirse en una discusión permanente sobre qué administración tiene que actuar primero", al reclamar que tanto el Gobierno regional como el central asuman sus respectivas competencias.