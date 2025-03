Asamblea reclama más recursos para igualdad frente a VOX que considera un "enemigo" para la mujer la política de género

El Pleno también saca adelante una iniciativa de VOX, con apoyo del PP, para establecer acuerdos para devolver a los MENA con sus familias

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional reclama más recursos económicos y materiales para políticas de igualdad, combatir y prevenir la violencia de género y favorecer la conciliación. Lo ha hecho en un Pleno no exento de reproches entre los grupos parlamentarios en el que se ha aprobado con los votos a favor de PP y Podemos, la abstención de PSOE y el voto en contra de VOX una iniciativa del PP sobre el Día Internacional de la Mujer.

La diputada del PP Maruja Pelegrín ha recordado que pese a los avances logrados en España "persisten desigualdades en diversos ámbitos que afectan a la vida de las mujeres". Entre los problemas listados por la parlamentaria figuran la violencia machista, la brecha salarial o "la carga desproporcionada" del trabajo doméstico. Es por eso por lo que, según la diputada, es "crucial" seguir fomentando la corresponsabilidad en la vida familiar y laboral, así como eliminar "cualquier tipo de violencia", especialmente la violencia hacia las mujeres.

Entre lo solicitado por dicho grupo parlamentario figuran más recursos para este tipo de políticas, así como que el Gobierno regional reedite la Estrategia para Eliminar la Brecha Salarial en la Región para el periodo 2025-2028.

A ellos se ha sumado Podemos que, en palabras de la diputada María Marín, aunque creen que tanto el PP como el Gobierno regional "puede y debe hacer más por las mujeres", ha dicho que este no era un tema para confrontar, sino para acercar posturas, por lo que ellos iban a apoyar cuantas iniciativas se presentaran al respecto.

En esta iniciativa el PSOE se ha abstenido al no haberse aceptado la enmienda parcial que habían presentado a esta iniciativa. La socialista Marisol Sánchez ha reprochado al PP que su partido no iba a actuar como ellos. "No nos ha valido de nada la conciliación, el tono ni intentar negociar con ustedes", ha dicho.

Durante su intervención ha recordado que las enmiendas que habían realizado eran "con afán constructivo" para complementar la iniciativa del PP. Además, ha advertido a VOX que "no pueden dar lecciones de nada" porque "están plagados de titulares de miembros de VOX vinculados con abusos sexuales a menores, con violencia de género".

Los socialistas también han defendido una iniciativa para impulsar medidas de conciliación, una acción política que permitiera un pacto por la corresponsabilidad o promover la formación y sensibilización en la prevención del acoso sexual o violencia de género ejercida a través de las nuevas tecnologías.

Sin embargo, esta propuesta ha sido rechazada con los votos en contra de PP y VOX porque, en palabras de la diputada del PP Maruja Pelegrín, no se ha aceptado que el Gobierno de la nación poner en marcha un plan contra el desempleo femenino y pedir más financiación al Gobierno de la nación. "Para este partido estos dos puntos son líneas rojas que no podemos admitir si ustedes no admiten", ha dicho reprochando al PSOE que "su igualdad no es igualdad".

El único partido en contra de las iniciativas presentadas por el Día Internacional de la Mujer ha sido VOX que, tal y como ha señalado su diputada María Eugenia Sánchez, "uno de los mayores enemigos para la mujer son las políticas de género". La parlamentaria ha recordado a los partidos de la izquierda que "no pueden dar lecciones de políticas de género" recordando casos como el de Errejón o Monedero.

Ha afirmado que ellos piden un "cambio urgente y contundente en las políticas relacionadas con la protección de la vida y el bienestar de la mujer y proponemos políticas que promuevan la igualdad real y efectiva, el aumento de las penas para todos los delincuentes por delitos sexuales. Las políticas mal llamadas de igualdad solo han conseguido que la mujer esté más desprotegida que nunca", ha advertido.

REPATRIAR A LOS MENA

Durante la sesión plenaria también se ha aprobado que la Comunidad promueva acuerdos con los países de origen de los que proceden los menores extranjeros no acompañados (MENA) que llegan a la Región a fin de reintegrarlos con sus familias. La iniciativa, que parte de VOX, ha contado con el apoyo del PP.

La diputada de VOX Virginia Martínez ha expuesto que en estos acuerdos se debería impulsar la colaboración con los servicios de protección del menor de Marruecos y Argelia para facilitar la reintegración con sus familias de los menores extranjeros no acompañados que residan en la Región. Según ha dicho, "donde mejor están los niños es con sus padres". A esta iniciativa se ha sumado el PP que, tal y como ha expuesto Miguel Ángel Miralles, "la ley es totalmente garantista con el menor".

En contra se han posicionado PSOE y Podemos porque, tal y como ha dicho la socialista Lola Jara, tanto la Convención de Derechos del Niño de la ONU como la normativa española "garantizan el interés superior del menor nacional o inmigrante y la obligación de tutela en caso de desamparo".

Por su parte, el diputado de Podemos Víctor Egío ha recordado que devolver a estos menores a su hogar supone devolverlos a un país donde la tasa de mortalidad es 9 veces superior, donde 30.000 niños están en la calle, hay explotación infantil y los menores sufren abusos sexuales. "Esta moción no puede ser más hipócrita", ha dicho antes de acusar a PP y VOX de "racistas y xenófobos".

Durante la sesión también ha salido adelante una moción de Podemos para aumentar los gastos de funcionamiento de centros educativos públicos de ESO, Bachiller y FP en la Región. La diputada de Podemos María Marín ha hecho alusión tanto a los "recortes" del presupuesto en este sentido como los "retrasos" en los pagos que han sufrido los centros, advirtiendo que si los centros no reciben el dinero que les corresponde "se quedan sin capacidad para afrontar gastos de luz, agua, intranet y el material didáctico".

La iniciativa, que se ha votado de forma separada, solo ha contado con el voto en contra de VOX en el punto 2, que hacía alusión a incrementar el presupuesto para 2025 y eliminar la diferencia existente con el presupuesto de 2010, al igual que compensar el incremento del IPC durante este periodo.

Aquí, el diputado de VOX Pascual Salvador, que ha criticado a la Consejería por ser una "morosa" y quedarse con el dinero comprometido, ha dicho que lo que primero hay que hacer es "pagar el presupuesto actual, ver si de verdad cubre los gastos y luego se decide". A su juicio, "no es serio querer aumentar los presupuestos porque en una época había más". El PP, por su parte, se ha abstenido porque, "ningún centro ha tenido que cortar suministros por falta de liquidez".

La sesión plenaria también ha dado luz verde a una iniciativa del PSOE para elaborar un Plan de Ordenación Territorial para la cuenca vertiente del Mar Menor. El socialista Manuel Sevilla ha defendido la importancia de la elaboración del plan para la recuperación del Mar Menor. "Es urgente su aprobación para proteger el ecosistema y prevenir y minimizar el riesgo de inundaciones", ha señalado. Durante el debate se han encontrado con la oposición de VOX que, según el diputado Antonio Martínez, antes de hacer un plan de ordenación territorial, "hay que cambiar la ley del Mar Menor".

Durante el debate de la iniciativa, Podemos ha advertido que el Mar Menor "sigue indefenso cada vez que llueve", por lo que considera necesario también la creación de dicho plan. De igual manera se ha manifestado la diputada del PP María Casajús que considera que este debate es "un intento más de instrumentación política".

Por otro lado, el Pleno ha guardado también un minuto de silencio por la persona que falleció en la pedanía lorquina de Ramonete el domingo pasado a causa de las lluvias. La presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, ha trasladado las condolencias de la Cámara a la familia, amigos y vecinos.