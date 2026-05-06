La Asamblea Regional expresa su rechazo al proceso de regulación de inmigrantes con el voto a favor de Vox y PP

Cola en la puerta de la sede de una asociación habilitada para otorgar el certificado de vulnerabilidad, en el barrio murciano de San Pío X - EUROPA PRESS

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado en su sesión plenaria de este miércoles una moción de Vox para expresar el rechazo de la Cámara al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno central.

La iniciativa ha contado con el respaldo de los parlamentarios del partido proponente y del PP, y el rechazo de los del PSOE y de los representantes de Podemos-IU-AV en el Grupo Mixto, que, además, han presentado sendas enmiendas a la totalidad del texto.

La defensora de la moción, María José Ruiz, ha indicado durante su intervención que la moción se centra en la "prioridad nacional" y está "en contra de la discriminación a los españoles", al tiempo que ha cuestionado la validez de los certificados de vulnerabilidad emitidos por las ONG, al contraponerlos con la documentación que emiten los funcionarios públicos.

"No aceptamos que la ilegalidad se convierta en norma, que se premie a quien incumple la ley", ha dicho Ruiz, para quien su postura política "no es ni racismo, ni xenofobia, ni ultraderechista. Esto es sólo sentido común".

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha justificado su apoyo a la moción de Vox en el rechazo al proceso de regularización, al asegurar que "está mal planteado", puede generar un "efecto llamada" y "lanza un mensaje peligroso", ya que, a su juicio, "incumplir la ley puede llegar a ser un premio", lo cual "debilita al Estado de Derecho".

El representante del PP ha distanciado a su formación de las posiciones que "solo buscan alimentar el miedo y la división". En este sentido, ha calificado el debate como un "panfleto de propaganda" y ha reclamado una política migratoria "ordenada, firme y coherente".

Por su parte, la diputada socialista María del Carmen Fernández ha acusado al PP de "comprar el marco" de Vox. "Ustedes han venido aquí a señalar un falso culpable", ha declarado ante la Cámara, tras defender el proceso del Ejecutivo de la Nación como una medida "con reglas, con control y con seguridad jurídica".

Fernández ha hecho referencia a las regularizaciones ejecutadas durante los gobiernos del 'popular' José María Aznar en 2000 y 2001, y ha instado al PP a "centrarse" en la gestión de los servicios públicos de la Región en lugar de "inocular veneno y odio".

La diputada de Podemos-IU-AV, María Marín, ha calificado la moción de Vox como un texto "plagado de mentiras". Así, ha desmentido el dato del 58% de extranjeros sin empleo al señalar que dicho porcentaje incluye a menores y ancianos, y ha cifrado la población activa extranjera en el 69,3%, superior a la nacional.

Marín ha arremetido contra la propuesta de Vox de condicionar el acceso a los servicios públicos y ha cuestionado la trayectoria laboral del líder nacional de Vox, Santiago Abascal. "Lo que les molesta es que estos seres humanos --en referencia a los inmigrantes-- tengan derechos", ha remarcado en el debate.