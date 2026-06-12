Astrapace diseña un proyecto formativo de auxiliar de congresos para personas con parálisis cerebral

MURCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines (Astrapace) ha diseñado un proyecto formativo de auxiliar de congresos dirigido a personas con parálisis cerebral, discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo, trastornos del espectro autista y otras patologías afines.

Una formación que va destinada a enseñar competencias como apoyo en montaje, control de accesos, atención al público, apoyo logístico, entrega de acreditaciones y señalización, así como competencias de comunicación, organización, puntualidad, trabajo en equipo y actitud profesional.

El proyecto titulado 'Eventos con Inclusión: formación para Auxiliar de Congresos' ha sido dotado con 10.000 euros gracias a la convocatoria Workin de Eurocaja Rural.

Las personas beneficiarias de esta iniciativa deberán encontrarse desempleadas, no ocupadas e inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Regional de Empleo y Formación.

El enfoque metodológico del proyecto 'Auxiliar de Congresos' se basa en el aprendizaje "vivencial, inclusivo y centrado en la persona". La metodología combina la formación teórica adaptada, la práctica real y el acompañamiento emocional y profesional de cada participante, garantizando que el proceso formativo sea "accesible, significativo y transformador".

De este modo, los participantes aprenden una profesión real, mejoran su autonomía y habilidades sociales, ganan confianza y autoestima y se integran de forma activa en su entorno social y laboral.

El proyecto busca generar "un impacto real y duradero" en las personas participantes, en su entorno social y en la comunidad. Más allá de la formación técnica, el objetivo es "transformar vidas, despertar potenciales y abrir puertas al empleo y a la inclusión plena".

30 BENEFICIARIOS DIRECTOS

La coordinadora del SEPAP, Lola Nortes, ha explicado que este proyecto estará destinado a 30 alumnos, "en principio", trabajando en grupos pequeños, "al ritmo que ellos vayan marcando".

"Ellos tienen muchos recursos y muchas capacidades para desarrollar el trabajo de forma adecuada, no hace falta ir poniendo etiquetas, todos podemos", ha concluido la coordinadora.

De su lado, la terapeuta Belén López ha aseverado que la inclusión en España está "poquito a poco mejorando", de forma que "cada vez hay más inclusión de personas con discapacidad en los empleos".

"Desde las empresas se dan cuenta de que (estas personas) no solo pueden desempeñar unas funciones sencillas, sino que son capaces de llegar a desempeñar empleos más complejos y hacerlo perfectamente", ha subrayado López.

A veces "necesitan un poco de ayuda", pero todo el mundo requiere de "un apoyo en algún momento concreto" a lo largo de la vida, ha admitido.

En cuanto al ritmo de aprendizaje, el terapeuta Javier Hernández ha remarcado el papel de la constancia en el aprendizaje de los alumnos durante cursos como este, explicando que "el avance es lento" pero que de repente puedes descubrir cómo "se acuerdan" de ciertas tareas o habilidades sociales. Momentos en los que se descubre cómo son capaces de desarrollar nuevas habilidades gracias al trabajo diario.

ASTRAPACE

La asociación --fundada por padres y madres en el año 1980-- tiene como fin general mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y patologías afines, potenciando el pleno desarrollo de sus capacidades individuales, promoviendo la creación de centros, favoreciendo la plena integración familiar, escolar, social y laboral mediante acciones que abarcan: el estudio de sus condiciones y necesidades, la prevención, la atención temprana, la formación, la ocupación y el trabajo, y en general, todo aquello que contribuya directa o indirectamente al logro de sus fines.

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