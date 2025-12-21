Atelier La Paloma, taller de la artista Carmen López Brío, abre sus puertas con talleres de cerámica y tintes naturales

Logo del nuevo espacio creativo de la artista Carmen López Brío, 'Atelier La Paloma' - ATELIER LA PALOMA

MURCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Atelier La Paloma, taller y espacio creativo de la artista Carmen López Brío, abre sus puertas al público con una programación de talleres de cerámica y tintes naturales, adaptados a todos los niveles, a grupos e, incluso, a proyectos específicos.

Carmen López Brío, diseñadora y artesana afincada en Murcia, transforma textil y cerámica en un diálogo creativo entre naturaleza, diseño y cultura. Sus piezas, cargadas de experimentación, conectan materiales con historias y valores que van más allá de lo cotidiano.

Atelier La Paloma es una casa-taller en El Palmar (Murcia), un espacio para crear y experimentar, donde además de trabajar va a comenzar a ofrecer talleres de cerámica y tintes naturales, tanto individuales como en grupo. López Brío también ofrecerá sesiones de un día dedicadas a técnicas específicas de tintes para textiles con pigmentos naturales.

"La casa tiene más de cien años. Era de mi abuela y yo he crecido aquí. El taller llegó después, cuando volví a Murcia tras muchos años formándome y trabajando fuera", afirma Carmen, que añade, "es mi espacio de trabajo diario, un lugar rodeado de un jardín en constante cambio que ha inspirado muchos de mis proyectos. Ahora abro sus puertas para compartir lo que sé y lo que sigo aprendiendo".

Finalmente, junto a la artista, moran en este singular espacio Momo, Plumi, Pancho, Cochi y Choco que "son parte de la vida del taller: colaboran poco, distraen mucho pero llenan el espacio de amor. Si no te sientes a gusto con perros, por favor comunícalo antes de venir", explica López Brío. Toda la información de los talleres y del espacio se puede consultar a través de la web: https://atelierlapaloma.com/.