Las atenciones relacionadas con la trata bajan un 30% este año en la Región, hasta 1.200

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, durante la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres y niños - CARM

ALCANTARILLA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma ha reivindicado este miércoles la coordinación entre las administraciones y las entidades especializadas para prevenir y atender a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, durante el acto celebrado en Alcantarilla con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha señalado que la Región cuenta con un mapa de recursos que ofrece protección, asesoramiento psicológico y jurídico y apoyo para la inclusión social y laboral, con una financiación de cerca de 300.000 euros anuales, según ha informado el Gobierno regional.

Ruiz ha destacado que estos recursos han registrado más de 1.200 consultas y atenciones relacionadas con la trata en lo que va de año, un 30% menos que en el mismo periodo de 2025. La consejera ha precisado que esta cifra incluye solicitudes de información, asesoramiento y acompañamiento, por lo que "no todas las personas atendidas se pueden considerar víctimas de trata".

Entre los recursos citados por la Comunidad se encuentran los programas desarrollados junto a entidades como Apramp y Oblatas del Santísimo Redentor, los servicios itinerantes de atención a pie de calle, el teléfono 112, disponible las 24 horas, y el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual (Caivax). Asimismo, la Administración regional mantiene la Mesa Social de la Trata, que se reúne cada dos meses, y la coordinación con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y los colegios de abogados de Murcia, Cartagena y Lorca.