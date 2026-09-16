La Audiencia devuelve a instrucción la pieza del 'caso Topillo' sobre el exconsejero y el excomisario de Aguas

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección 2 de la Audiencia Provincial de Murcia, en un auto notificado este miércoles, ha acordado devolver al juzgado de instrucción la pieza del 'caso Topillo' referida al exconsejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente y al excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), investigados por presunta prevaricación, con el fin de que las acusaciones formulen escritos concretos para ambos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), la Sala sostiene que la separación del procedimiento aprobada en 2022 obliga a reabrir la fase intermedia y señala que este trámite procesal compete al órgano instructor y no al tribunal que asumirá la vista oral.

La decisión tiene su origen en la división de la causa matriz en dos vertientes: por un lado, la referida a la supuesta prevaricación de los dos antiguos cargos públicos, y, por otro, la dirigida contra los profesionales agrícolas por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente por vertidos al Mar Menor.

Tras desgajarse y remitirse el trámite en abril a la Sección 5 de la Audiencia, con sede en Cartagena, para el enjuiciamiento de los responsables de 37 empresas agrícolas, la pieza sobre los dos exresponsables de la Administración permaneció en Murcia.

La Sala determina ahora que las acusaciones públicas y particulares deben formular escritos de calificación penal y civil específicos respecto a los dos exaltos cargos, precisar los hechos imputados a cada uno y proponer la prueba correspondiente.

Completado este trámite y dictado el auto de apertura de juicio oral, se dará traslado a las defensas para la presentación de sus respectivos escritos antes de elevar de nuevo el procedimiento a la Sección 2.

ESTADO DE LAS 39 CAUSAS DE 'TOPILLO II'

En relación con la segunda rama de las investigaciones ('Topillo II'), articulada alrededor de un conjunto posterior de vertidos atribuidos a nuevas explotaciones del Campo de Cartagena, la causa quedó fragmentada en 39 procedimientos independientes por falta de conexidad.

De este bloque, ocho causas cuentan con sentencia de conformidad tras la aceptación de los hechos por los acusados, siete han quedado sobreseídas durante la instrucción, otras siete disponen de seña para la vista oral y las restantes continúan en fase de tramitación.

El auto notificado este miércoles por la Sección 2 de la Audiencia Provincial no es firme y admite recurso de súplica.