La Audiencia Provincial prorroga dos años la prisión provisional del acusado de homicidio en Beniel

MURCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El magistrado presidente del Tribunal del Jurado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha acordado en un auto dictado este jueves prorrogar por dos años la prisión provisional del acusado de un delito de homicidio por acabar con la vida de su vecino a golpes con una tabla de madera en enero de 2025 en Beniel.

El auto se ha notificado después de que el jurado popular emitiera el pasado martes un veredicto de culpabilidad del acusado, que se encuentra privado de libertad desde que ocurrieron los hechos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).

La resolución, dictada este miércoles, rechaza la solicitud de libertad provisional formulada por la defensa y establece como fecha máxima de la medida cautelar el 26 de enero de 2029.

Tras la lectura del veredicto, el Ministerio Fiscal solicitó una pena de 11 años de prisión, petición a la que se adhirió la acusación particular, mientras que la defensa interesó la imposición de cinco años.

En el auto, el magistrado considera que persisten las circunstancias que justificaron la adopción de la prisión provisional, especialmente el riesgo de fuga, que se ve reforzado por el pronunciamiento del jurado y la perspectiva de una condena de varios años de prisión.

La resolución señala que "existen sólidos indicios de delito con respecto del acusado que se han plasmado en un veredicto culpabilidad por un delito de homicidio, con peticiones de pena de hasta 11 años, haciéndose evidente el riesgo de fuga ante la certeza de la sentencia condenatoria que ha de recaer y que contendrá una pena de prisión de varios años".

El magistrado recuerda que la prisión provisional es una medida excepcional, subsidiaria y proporcionada, cuya prolongación no puede acordarse automáticamente, sino que exige una valoración individualizada de las circunstancias que justifican su mantenimiento.

En este caso, razona que la redacción de la sentencia y la eventual tramitación de los recursos podrían superar el plazo máximo inicial de prisión provisional, cuyo vencimiento está previsto para el 26 de enero de 2027.

Por ello, considera procedente ampliar la medida cautelar durante otros dos años, al entender que siguen concurriendo los requisitos legales, en particular los indicios de delito y el elevado riesgo de fuga. El auto no es firme y contra él cabe interponer recurso de súplica ante el mismo tribunal.