El Auditorio regional recibe este domingo a las agrupaciones musicales Cabezo de Torres y Muleña

Imágenes de actuaciones de otros años de la Agrupación de Cabezo de Torres - ALFONSO DURAN

MURCIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio regional Víctor Villegas acoge mañana domingo (12:00 horas) la quinta cita del ciclo 'Bandas en el Auditorio', organizado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes y la Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia, que estará protagonizada por la Agrupación Musical de Cabezo de Torres y la Agrupación Musical Muleña. Ambas formaciones han preparado un programa especial para su concierto.

En concreto, la Agrupación Musical de Cabezo de Torres, dirigida por Andrés Pérez Bernabé, interpretará el programa 'Ciudades eternas'. Por su parte, la Agrupación Musical Muleña, con David Piqueras a la batuta, pondrá en escena el concierto titulado 'Vientos de alma'.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "en este ciclo ponemos a disposición de las bandas y agrupaciones musicales de la Federación el escenario del Auditorio regional para que muestren su talento. Sin duda, para los músicos y sus familias supone un aliciente y para nosotros es una forma de reconocer y apoyar su trabajo por la música y por la cultura".

Esta nueva edición del ciclo 'Bandas en el Auditorio' cuenta con ocho citas hasta junio de este año y pasarán por el escenario del Auditorio regional Víctor Villegas 900 músicos. Para más información y compra de entradas del quinto de los conciertos, el domingo, 15 de febrero, a las 12:00 horas, se puede consultar la página web de Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas.