El Auditorio regional recibe este miércoles a la Filarmónica de Montercalo, con una trayectoria de 170 años

Imagen de la Orquesta Filarmónica de Montecarlo - JC VINAJ VIGNETTE

MURCIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio regional Víctor Villegas, de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha programado para este miércoles la actuación de la Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, una de las grandes orquestas de Europa con una trayectoria de 170 años, que interpretará un programa de los que hace afición con obras de Beethoven y Mendelssohn.

Con la dirección del japonés Kazuki Yamada, la actuación en el Auditorio regional comenzará con el 'Quinto Concierto para Piano' de Beethoven, conocido como 'Emperador'. El sobrenombre del que es el último de los conciertos del genio de Bonn hace alusión a su grandeza y en esta cita contará como solista con el pianista alemán Martin Helmchen, quien acaba de fichar por Deutsche Grammophon.

El programa de la orquesta monegasca se completa con la 'Sinfonía nº 3' -'Escocesa'- de Mendelssohn. El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "continuamos con nuestro ciclo de conciertos de abono en el Auditorio Regional Víctor Villegas con la actuación de una institución histórica de prestigio consolidado como es la Filarmónica de Montecarlo. Además, tenemos la suerte de que nos deleitará con obras atractivas para el conjunto de los aficionados".

Cabe destacar que la Filarmónica de Montecarlo ocupa un lugar privilegiado en el panorama musical internacional. Sus orígenes se remontan a 1856 y, ya desde entonces, estrenó obras de compositores como Massenet, Puccini, Ravel, Mascagni, Fauré, Franck, Honegger, Lalo, Milhaud, Poulenc o Satie.

Su director artístico es el japonés Kazuki Yamada, quien además ostenta la dirección musical de la Orquesta Sinfónica de Birmingham y es principal invitado de la Yomiuri Nippon Symphony Orchestra de Tokio y de la Academia Internacional Seiji Ozawa en Suiza. Para más información y para la compra de entradas para el concierto de este miércoles, 28 de enero, a las 20.00 horas, se puede consultar la página web del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas.