Aumenta el 23 por ciento el número de alumnas que estudian bachilleratos científicos y tecnológicos

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, participó hoy en la actividad ‘Profesoras e ingenieras industriales por la educación STEM' - CARM

MURCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de alumnas que estudian bachilleratos científicos y tecnológicos ha aumentado en un 23% en los últimos seis años, según ha indicado este miércoles el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, que ha señalado que esto muestra "un interés creciente de las estudiantes por las asignaturas STEM".

Marín ha participado este miércoles en la actividad 'Profesoras e ingenieras industriales por la educación STEM', organizada en el IES Ingeniero de la Cierva, en la pedanía murciana de Patiño, junto con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

El consejero ha resaltado "la alta empleabilidad de la Formación Profesional y las carreras universitarias STEM, que en nuestra Región ronda el 80 por ciento de inserción laboral", y ha indicado que "los centros educativos cuentan con espacios como las Aulas Ateca y formación en empresa para alumnado de FP con el fin de fomentar entre los estudiantes el interés por las profesiones científicas y tecnológicas".

El objetivo de esta iniciativa, que comenzó el pasado curso en el colegio María Maroto de Murcia, es visibilizar el papel de las ingenieras industriales en la educación y despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre el alumnado.

Durante el acto se ha entregado una distinción al alumnado de cuarto de la ESO, FP Básica, y FP de Electrónica que ha participado en la charla sobre energías renovables de la ingeniera María Martínez Escudero, de la empresa Lambert Bioenergy.

En el evento ha participado el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia, Marcos Mateos, y el director del IES Ingeniero de la Cierva, Ignacio Manotas.