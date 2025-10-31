Aumenta un 5% la venta de flores este año ante la llegada del Día de Todos los Santos al celebrarse en fin de semana

MURCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los floristas se preparan estos días para la campaña más importante de todo el año y que mantiene su carácter estable, el Día de Todos los Santos. Este año las ventas han subido ligeramente un 5 por ciento con respecto al año anterior, según ha manifestado en declaraciones a Europa Press Fernando Ríos, vicepresidente de la Asociación Española de Floristas (AEFI).

Un incremento que achaca a que la festividad este año precisamente se celebra en fin de semana, por lo que la gente acude más al cementerio, lo que resulta beneficioso para el sector, reconoce Ríos, que no duda en afirmar que esta campaña es "de las más importantes que tenemos".

Los clientes habituales suelen acudir a su floristería de confianza para comprar las flores con motivo de este día, por lo que no es una campaña en la que haya "desajustes en las ventas".

En esta época hay que aprovechar, según expone Ríos, "las flores estacionales, las que son de temporada", por lo que el florista tira bastante del producto nacional, como "los claveles, las margaritas, los gladiolos o nardos, que son las flores estrella de la temporada, junto con las rosas, que siempre están presentes".

No obstante, el vicepresidente de la Asociación Española de Floristas llama la atención sobre el hecho de que dependiendo de las zonas, las campañas son más o menos intensas. Por ejemplo, ha explicado que en las ciudades "cada vez se nota menos, ya que la gente acude menos".

Por contra, resalta, en la España rural sigue ésta una tradición muy presente en las familias. De hecho, muchos de los asociados a AEFI presentes en pueblos y zonas rurales, ha indicado, celebran estas fechas, puesto que las ventas llegan a suponer un 20 por ciento de la facturación anual, que se concentra únicamente en tres días, "siendo quizás la campaña más importante del año".

Sin embargo, en Murcia estas ventas no superan el 12 por ciento de la facturación anual, ya que "nos encontramos en una ciudad" y la tradición suele estar menos presente.

Ríos ha aprovechado para poner en valor el servicio a la sociedad que desempeña este sector, ya que supone casi 20 días de trabajo desde que comienzan los pedidos y se encargan los materiales, con 15 días de trabajo "intenso" para que todo el mundo "pueda tener sus flores".

Este año resulta significativo el otoño caluroso que se ha registrado, lo que ha supuesto "problemas" con algunas flores. Los nardos "no hemos conseguido que aguanten por las altas temperaturas", sin embargo de esto se han beneficiado otras flores a las que el calor les resulta beneficioso, como los crisantemos y margaritas o los claveles.