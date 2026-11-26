Casos atendidos por años de experiencia en el curso 2025/2026 por ANPE Murcia - ANPE MURCIA

MURCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 95,6% de los docentes de la Región de Murcia atendidos por el Servicio del Defensor del Profesor (DdP) de ANPE durante el curso 2025/2026 presenta cuadros de ansiedad --casi ocho puntos más que en el periodo anterior (87,7%)--, mientras que los casos de depresión han aumentado 4,2 puntos hasta situarse en el 15,3%. Así se desprende del Informe Anual del Defensor del Profesor presentado este jueves por el presidente de ANPE Murcia, José Antonio Martínez Robles, y la coordinadora del servicio, Isabel María Sánchez Giménez.

El estudio alerta del grave deterioro psicosomático del colectivo y constata que la veteranía no inmuniza ante el desgaste: el 59,6% de los docentes atendidos cuenta con más de 15 años de experiencia (109 casos) y es precisamente este grupo el que registra las tasas más elevadas de depresión y bajas laborales por síndrome del profesor quemado ('burnout').

A pesar de este empeoramiento de la salud mental, las bajas médicas descendieron ligeramente en el conjunto de los atendidos hasta situarse en el 16,9%.

EXPLOSIÓN DE CONFLICTOS CON LAS FAMILIAS

En total, el servicio de ANPE Murcia atendió durante el pasado curso a 183 docentes --un 7% más que los 171 del curso 2024/2025--, elevando a 3.436 el balance acumulado en sus 21 años de trayectoria en la Región. El sindicato advierte de que estas cifras representan "solo la punta del iceberg" de la conflictividad en los centros educativos.

El informe también muestra un repunte de 12 puntos en los conflictos con las familias, presentes ya en el 43,2% de las consultas. En un solo año, las falsas acusaciones por parte de los padres casi se han duplicado (pasando de 29 a 57 casos), mientras que las faltas de respeto (de 9 a 36) y las denuncias ante el centro o la Inspección Educativa (de 8 a 32) se han multiplicado por cuatro. A ello se suman 15 casos de presión para modificar calificaciones, concentrados en su totalidad en Bachillerato por la exigencia de las notas de corte universitarias.

PRIMARIA IGUALA A SECUNDARIA Y SUBE LA CONFLICTIVIDAD EN FP

Por etapas educativas, el informe revela que la conflictividad se ha trasladado con fuerza a Educación Primaria, donde los casos se disparan del 24,6 al 36,1%, situándose prácticamente al mismo nivel que Secundaria, que encabeza el volumen con el 37,2%(frente al 56,1% del curso previo). En Primaria, el profesorado denuncia principalmente la intrusión de las familias en su labor y la falta de recursos para atender a la diversidad.

Por su parte, los casos en Formación Profesional crecieron más de un 50% --pasando del 9,4% al 15,3% del total--, protagonizados en su mayoría por conflictos con alumnos adultos.

EL IMPACTO DE LAS PANTALLAS Y CERO CASOS DE CIBERACOSO

En el día a día de las aulas, las situaciones más notificadas fueron las faltas de respeto (38,8%; 71 casos), las falsas acusaciones (37,2%; 71 casos), las dificultades para dar clase (33,3%; 61 casos) y las denuncias (19,7%; 36 casos). Sobre los problemas para impartir docencia, que suben más de cinco puntos, ANPE alerta de que el uso excesivo de pantallas y redes sociales en los hogares está mermando drásticamente la capacidad de atención del alumnado.

Asimismo, se contabilizaron 20 casos graves de amenazas (6) y agresiones físicas de alumnos a profesores (14), cometidos mayoritariamente por adolescentes varones hacia profesoras, quienes en ocasiones evitan denunciar por temor a represalias o porque la vía penal paraliza los expedientes disciplinarios.

Como contrapunto positivo, el ciberacoso al profesorado encadena su tercer año de descenso sin ningún caso registrado, un éxito que el sindicato atribuye a la prohibición del uso de móviles en los centros implantada en enero de 2024.

De los 183 docentes atendidos --el 97,3% mediante llamada telefónica inicial y un 26,2% de forma presencial--, el 76,9% recibió asesoramiento legislativo y el 13,7% (26 casos) precisó la intervención de los servicios jurídicos de ANPE.

REIVINDICACIONES URGENTES A LA ADMINISTRACIÓN

Para revertir esta situación, el presidente de ANPE Murcia, José Antonio Martínez Robles, ha reclamado a la Consejería de Educación y al Gobierno regional medidas "urgentes y eficaces", denunciando que el Grupo de Trabajo para la Simplificación Burocrática lleva dos cursos sin reunirse mientras aumentan las ratios y la complejidad del alumnado, según ha informado ANPE.

Entre las demandas prioritarias del sindicato figuran el desarrollo reglamentario inmediato de la Ley de Autoridad Docente de 2013, la aprobación de un Estatuto Docente, el reconocimiento de la ansiedad y la depresión como enfermedades profesionales, una bajada efectiva de las ratios, el refuerzo de los departamentos de orientación y mayor dotación de tiempo y formación para la figura del Coordinador de Bienestar.