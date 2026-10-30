Del autogiro a la inteligencia artificial: tecnología murciana para catástrofes y conflictos

LORCA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El terremoto de Lorca, ocurrido el 11 de mayo de 2011 y que dejó 9 fallecidos, fue un dramático acontecimiento que resultó determinante para que la ciudad y la Región de Murcia se especializasen en reconstrucción de catástrofes.

Este mes de octubre, 'Rebuilding International Forum Caetra' reunió en Lorca a expertos internacionales, representantes de la OTAN, del Parlamento Europeo y Ucrania para analizar cómo las tecnologías de aplicación civil y militar pueden colaborar en la reconstrucción de territorios afectados por catástrofes naturales o conflictos armados.

El foro, organizado e impulsado por el Gobierno regional, abordó la aplicación de las tecnologías duales para la reconstrucción de infraestructuras y preparación ante emergencias, pero también para ayudar a las personas afectadas por tragedias, catástrofes naturales o conflictos bélicos y para saber cómo estas tecnologías de doble uso se pueden aplicar a la atención sanitaria en situaciones de crisis.

Este encuentro se enmarcó en las actividades de Caetra en las que participan 140 empresas regionales. En una sesión de 'networking', 30 compañías de la Región mostraron sus soluciones tecnológicas aplicables a la gestión de emergencias y la reconstrucción a los asistentes.

Como resultado, se realizaron 125 contactos profesionales de interés. El 70% consideran que estas nuevas relaciones "son una oportunidad real de negocio o de colaboración" por lo que seguirán adelante con esos proyectos.

TECNOLOGÍA MURCIANA AL SERVICIO DE LAS EMERGENCIAS

Durante la recuperación de Lorca tras el terremoto, Paco Martínez, desde "una esquina" del puesto de mando del grupo de evaluación de Urbanismo, comenzó a idear una aplicación para unificar datos de los implicados en la resolución de una situación de emergencia. "Desarrollé una base de datos centralizada para coordinar las incidencias y evaluaciones de daños para determinar la habitabilidad de las viviendas y gestionar la emergencia", ha explicado.

Así, pudo tener "una visión holística" de las emergencias y cómo detectar las necesidades. "Si un técnico decía que con una actuación de los bomberos un edificio podía pasar de amarillo a verde, lo importante era que esa información llegara lo antes posible para que la gente pudiera volver a sus casas", ha recordado Martínez, jefe de Desarrollo de Proyecto de Civilio.

De esa experiencia nació esta aplicación que organiza la gestión de las emergencias. Un coordinador de las entidades que participan en ella asigna tareas en las que se especifica la tarea de cada persona y un formulario de toma de datos. Esa información se vuelca en la plataforma que permite recopilar datos incluso sin conexión a la red.

La aplicación se ha utilizado durante la dana de Valencia, las inundaciones de Grazalema (Cádiz) o en los terremotos de Granada.

IA PARA AYUDAR

Para colaborar en estas situaciones, la empresa murciana Setenova ha creado soluciones de analítica de vídeo que hacen uso de cámaras para poder advertir de escenarios de riesgo, desde detectar vertidos contaminantes en puertos marítimos y caídas al agua a la localización de personas en un edificio durante una emergencia.

"Intentamos aprovechar las cámaras que ya están desplegadas, o se instalan nuevas, y le aportamos una capa de inteligencia artificial para la integración de los datos, el envío de las comunicaciones y de las alertas", ha explicado el responsable de desarrollo de negocio de la compañía, Alberto Martínez.

Esta tecnología se utiliza, por ejemplo, en las pistas de Sierra Nevada, en Granada, con el objetivo de controlar la afluencia de gente y evitar aglomeraciones.

LA INSPIRACIÓN DE DE LA CIERVA

Para acceder a zonas catastróficas y atender a las víctimas, Aerogyrocopter Spain ha creado un autogiro de soporte vital donde poder transportar tripulación médica. "Tenemos varias configuraciones, con camilla, solo para transporte de pasajeros o como vigilancia", ha explicado su CEO, Enrique Sánchez.

Este autogiro está fabricado con un monocasco de carbono sin estructuras metálicas, lo que permite tener una aeronave de mayor tamaño. La empresa se encuentra en la fase de certificación, pero ya ha llegado a un acuerdo con India para suministrar este prototipo. Este es el objetivo con el que se creó: "Ser accesible para los países cuya cobertura en emergencia es baja o casi nula".

Su menor coste, tanto de adquisición como de obtención de licencia, lo hace más accesible para estos países. "El coste hora es de 150 euros, frente los 1.500 de un helicóptero", ha puntualizado. Además, puede aterrizar en solo 10 metros.

PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN DE PERSONAS AMPUTADAS

En el 'Rebuilding International Forum Caetra' participaron representantes vinculados a la reconstrucción de Ucrania y profesionales especializados en la atención a personas afectadas por la guerra. Con ellos trató el CEO de Limbium, Álvaro Martínez, una empresa murciana dedicada a la creación de prótesis deportivas a quien le trasladaron que los hospitales están "desbordados" y "llenos de personas amputadas".

Limbium se dedica a realizar prótesis de miembros superiores para facilitar la práctica del deporte y la rehabilitación de quienes han sufrido una amputación. Estas cuentan con una única estructura y terminales intercambiables. "Cambiando los terminales, puedes hacer diferentes deportes, ejercicios o acciones", ha explicado Martínez. Por esto tienen acuerdos con el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Región de Murcia y han realizado prótesis para deportistas paralímpicos.

Con ellas esperan llegar a lugares en conflicto "para acelerar la recuperación de personas que hayan sufrido amputaciones, ya que la práctica deportiva sirve para hacer ejercicios de rehabilitación".

EL FORO, UNA RED DE CONTACTOS "BRUTAL"

La participación en un foro de este tipo aporta "una red de contactos brutal", según el CEO de Limbium, quien ha sembrado la semilla con organizaciones ucranianas con las que ya planea reuniones para poder enseñarles sus prótesis.

De igual manera se manifiesta Carrillo, de Setenova, quien ha resaltado que el contacto con clientes "valida que la tecnología que desarrollamos se adapta a sus necesidades". Además, "nos trasladan otras necesidades que, a lo mejor, no tenemos detectadas y nosotros recogemos el guante", ha apostillado el CEO que también valora el contacto cercano con las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad y emergencia "para entender su operativa y que nuestra tecnología les ayude y se integre en su trabajo".

Esta manera de "compartir experiencias con equipos de campo" es "fundamental", según Paco Martínez, de Civilio. "Cuando estamos en nuestro taller no vemos lo que pasa fuera", reconoce el CEO de Aerogyrocopter Spain.

PROGRAMA CAETRA

Estas empresas de la Región de Murcia forman o han formado parte de Caetra, la iniciativa regional que impulsa el desarrollo tecnológico y la innovación en los sectores de defensa y seguridad.

"Da mucha visibilidad", señala Carrillo, que destaca la posibilidad de participar en ferias como FEINDEF o entrar en contacto con Navantia o la Armada. Algo en lo que coinciden desde Aerogyrocopter Spain, que destaca la "excelente" función del programa.

Es, a juicio del CEO de Limbium, "una red muy fuerte" que permite conocer las necesidades en materia de defensa a nivel estatal e internacional para anticiparse a las necesidades y crear soluciones. "Nos permite participar en aceleradoras y compartir experiencias con otras empresas tecnológicas para mejorar nuestros productos y que la Región de Murcia pueda ser un referente a nivel internacional", apostilla el jefe de Desarrollo de Proyecto de Civilio.