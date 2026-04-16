Los autónomos valoran "muy positivamente" las ayudas del Gobierno regional para que no paguen la cuota en caso de baja

MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia, ATA Murcia, ha valorado "muy positivamente" el anuncio realizado este jueves por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, sobre las ayudas que el Ejecutivo autonómico dará a los autónomos para que durante los dos primeros meses de baja por incapacidad temporal no paguen la cuota.

Esta es una "demanda histórica" del colectivo, han asegurado desde la asociación. De esta manera "tendrán un respiro económico cuando se ven obligados a interrumpir su actividad por enfermedad o accidente no laboral", han señalado desde ATA.

"Sin duda, hay que agradecer que se nos escuche y se actúe. Así es como se ayuda a los autónomos: dando protección social y acompañándolos en su actividad y no dando sablazos, poniendo zancadillas y asfixiando a los autónomos a impuestos y cotizaciones", ha señalado Francisco Casado, presidente de ATA Murcia.

Para Casado, esta medida es "vital" porque "los autónomos también nos ponemos malos, aunque a veces parezca que tenemos prohibido estarlo. Hasta ahora, el miedo a no poder afrontar los costes fijos, como la cuota, obligaba a muchos a seguir trabajando sin estar en condiciones. Poder contar con este apoyo durante los primeros 60 días de baja es una red de seguridad fundamental".

El dirigente de ATA ha apuntado que esta políticas "no solo protegen al profesional en el momento del cese temporal, sino que garantizan la supervivencia de muchos negocios que, de otro modo, se verían abocados al cierre por la acumulación de deudas durante los periodos de enfermedad".