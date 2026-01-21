La Autoridad Portuaria de Cartagena mejora el saneamiento en la dársena de Escombreras

Archivo - Escombreras (Cartagena) - APC - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Cartagena está ejecutando las obras de la Red de Saneamiento de la Dársena de Escombreras (Fase 1), una actuación estratégica destinada a mejorar de forma integral la gestión de las aguas residuales generadas en esta zona portuaria, una de las áreas industriales más importantes del Puerto de Cartagena.

El proyecto tiene como objetivo "modernizar y unificar el sistema de saneamiento, sustituyendo los actuales sistemas dispersos, como fosas sépticas o instalaciones independientes, por una infraestructura común, más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, conectada a la red general", según informaron fuentes de la APC en una nota de prensa.

La obra cuenta con una inversión total de 1.090.089,23 euros (IVA incluido) y está financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del programa de mejora de la accesibilidad y sostenibilidad de los puertos. El plazo de ejecución es de ocho meses.

Las actuaciones contemplan la recogida de las aguas residuales procedentes de las instalaciones portuarias y de los distintos concesionarios ubicados en el entorno de los muelles de Príncipe Felipe y otras áreas de la dársena de Escombreras. Para ello, se ejecutará una nueva red de conducciones y pozos de bombeo que permitirá transportar estos caudales de forma segura y controlada.

Las aguas residuales serán canalizadas a través de esta nueva red hasta el muelle de San Pedro, en la dársena de Cartagena, donde se conectarán con la infraestructura existente para su posterior vertido a la red municipal de saneamiento, garantizando un tratamiento adecuado y conforme a la normativa vigente.

Además, el proyecto incluye la ejecución de las conducciones necesarias bajo viales y zonas portuarias, así como la adecuación de los accesos y la reposición de los pavimentos afectados por los trabajos, minimizando el impacto sobre la actividad diaria del puerto.

Esta actuación supone un avance significativo en materia de sostenibilidad ambiental, al reducir riesgos de vertidos, mejorar el control de las aguas residuales y reforzar el compromiso del Puerto de Cartagena con una gestión responsable de sus infraestructuras.

CORTE DE TRÁFICO

Los trabajos comenzarán el lunes 26 de enero hasta el viernes 30 de enero, con las primeras actuaciones en el vial exterior de la dársena de Escombreras.

Durante este periodo podrán producirse afecciones puntuales al tráfico desde el muelle de San Pedro al muelle de Curra, que estarán debidamente señalizadas y coordinadas con la Policía Portuaria para garantizar la seguridad y el acceso a las instalaciones. Se habilitará un carril regulado con semáforos de manera que se pueda acceder al muelle de la Curra en todo momento.