Autorizados los contratos-programa de la UMU y la UPCT con casi 7,5 millones

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha autorizado la firma de los contratos-programa para 2025 entre la Comunidad y las universidades públicas de la Región de Murcia (Universidad de Murcia y Universidad Politécnica de Cartagena), que llevan aparejados la concesión de 7.480.493 euros para ambas instituciones en función del cumplimiento de una serie de objetivos.

Esta financiación complementaria estará ligada al cumplimiento de objetivos estratégicos en materia de docencia, investigación, transferencia de conocimiento y gestión universitaria.

En concreto, la Universidad de Murcia recibirá 6 millones de euros y la Universidad Politécnica de Cartagena 1,48 millones, conforme a lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025.

Los contratos-programa constituyen una herramienta clave para reforzar la competitividad del sistema universitario público y orientar su financiación hacia la consecución de resultados medibles y verificables.

Entre los objetivos a cumplir por ambas universidades destacan la promoción del bilingüismo, la formación a distancia, la internacionalización, la captación de talento investigador, la transferencia tecnológica con empresas, el emprendimiento universitario y la eficiencia en la gestión. Cada universidad deberá justificar los indicadores de cumplimiento, que serán evaluados por la Consejería.