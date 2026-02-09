AV- Un 45% de los hogares del municipio de Murcia reconoce que desperdicia alimentos todas las semanas, según un estudio

La concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, presenta los resultados de las encuestas de desperdicio alimentario en el municipio, en el marco del proyecto europeo Greenme 5 - EUROPA PRESS

MURCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un 45 por ciento de los hogares del municipio de Murcia desperdicia alimentos con una frecuencia semanal o superior, lo que pone de manifiesto que este fenómeno sigue siendo "significativo" en los domicilios. En concreto, dos o tres veces por semana el 9,5 por ciento y una vez por semana el 31,3 por ciento.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, con motivo de los resultados de las encuestas de desperdicio alimentario en el municipio, en el marco del proyecto europeo Greenme 5.

Este primer diagnóstico pone de relieve que un 5% genera desperdicio a diario. La mayor incidencia del desperdicio se registra en las comidas principales y en otros momentos que no se especifican, por lo que la encuesta, que se ha realizado a 149 murcianos, destaca que "hay que ajustar más las raciones y mejorar la planificación".

En concreto, los alimentos que más se desperdician son la fruta y verdura, con un 53 por ciento, seguida de la comida ya cocinada, con el 51,7 por ciento de los encuestados.

El motivo, según los encuestados, se debe a que se ha estropeado o ha caducado, lo que pone de manifiesto, según Bernabé, "esa necesidad de una mejor conservación de los alimentos".

Y es que, ha apuntado, "en la mayoría de los casos, prácticamente el 68,8 por ciento de las veces, tiramos comida, generamos desperdicio alimentario porque la misma se encuentra en mal estado".

Sin embargo, llama la atención, ha resaltado, que el 71,40% de los encuestados aseguran que los alimentos que no se consumen en el momento "se consumen al día siguiente, lo que viene a confirmar que sí que tenemos estrategias para reaprovechar los excedentes, aunque existe un 12,2 por ciento de los murcianos que directamente tiran la comida que no se consume a diario".

Según la concejal, "se confirma algo que ya nos habían dicho anteriormente, que mayoritariamente aprovechan las sobras del día anterior". Y es que, apunta, "reaprovechar las sobras por un 82% de los murcianos indica esa predisposición a no tirar comida".

Con respecto a ese desperdicio alimentario, el 62% de los murcianos afirma que "estaría dispuesto a recibir consejos, ideas y actuaciones para reducir el desperdicio alimentario".

Y aunque el 66,7% de los murcianos piensa que compra de manera equilibrada, casi un tercio, el 32,7%, reconoce que adquiere más alimentos de los necesarios, lo que sugiere "un indicador de incrementar el riesgo de desperdicio alimentario si no se gestionan adecuadamente las cantidades y se planifican correctamente los menús".

También se pone de manifiesto en esta encuesta que "el 85,7 por ciento de los murcianos responde afirmativamente que existe un problema importante con el desperdicio alimentario".

"Es un factor que pone de manifiesto el alto nivel de conciencia sobre la relevancia del desperdicio alimentario y esa recepción por parte de la ciudadanía a iniciativas de sensibilización y formación", ha señalado.

También se desprende que la mayor parte de la población realiza la compra de alimentos con una frecuencia semanal o superior. Y el 82 por ciento de los encuestados responde que, de forma habitual, compran en supermercados e hipermercados.

El 24% de los encuestados siempre planifica los menús o las listas de compras y el 56,5% de los murcianos dice que a veces lo hace y otras veces no. La concejal ha destacado "la planificación es un elemento clave a la hora de prevenir el desperdicio alimentario, ya que nos va a permitir ajustar cantidades, priorizar productos más de consumo preferente y reducir también las compras compulsivas".

La encuesta se ha desarrollado de manera online, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2025. Prácticamente, el 45% de las personas que han respondido tienen entre 40 y 54 años, y son mayoritariamente mujeres. En relación al número de personas por hogar, fundamentalmente en estas viviendas viven dos personas.

