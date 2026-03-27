(AV) Conciertos en el río y bajada de precios en las barracas, novedades de las Fiestas de Primavera de Murcia

Presentación de las Fiestas de Primavera - JUANCHI LOPEZ

MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de Primavera de Murcia han preparado más de 200 actividades repartidas en más de 50 ubicaciones de la ciudad. En total, habrá 71 actividades infantiles, 21 exposiciones, 35 Jardines de Primavera y 52 conciertos.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha presentado la programación en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Consistorio que ha contado con la presencia de todos los protagonistas de estos días.

Una de las principales novedades anunciadas este viernes es 'Primavera Río', consistente en tres conciertos de artistas murcianos que se celebrarán a partir de las 19.00 horas "en una plataforma flotante sobre el agua, junto a la Sardina", ha explicado Ballesta. En concreto, el día 8 de abril actuará Walls, tras llenar el Movistar Arena de Madrid en febrero, y el día 10 de abril será el turno de Maldita Nerea.

Queda pendiente desvelar el artista o grupo que actuará el día 9, del que solo se ha dicho que es "talento emergente murciano y novedad". A este y al resto se les podrá ver desde el margen del río, los puentes y las barcas, todos ellos acompañados de DJs.

El evento ofrecerá una experiencia exclusiva desde la Terraza de Molinos del Río, donde habrá un cupo limitado de invitaciones gratuitas que permitirán el acceso hasta completar aforo. Este espacio también acogerá sesiones de DJs que pondrán ritmo al ambiente antes y después de los conciertos, con la participación de Dingy, Muñeca Rusa, Salmerock y Adev. Las invitaciones estarán disponibles a partir del próximo lunes 30 de marzo, a las 12.00 horas en www.compralaentrada.com.

El Teatro Real llevará su escenario itinerante, 'La Carroza Real', a la Plaza del Cardenal Belluga el domingo 5 de abril, donde ofrecerá un recital lírico a cargo de tres cantantes y un pianista, con un programa que incluye populares arias y dúos de ópera y zarzuela.

Asimismo, la semana contará con otras citas como el Primavera Sardinera Fest, con Modestia Aparte el lunes en el Cuartel de Artillería; la representación de 'La Parranda' a cargo de la Compañía Lírica de la Zarzuela de Madrid el miércoles a las 20.00 horas en el Teatro Romea; y diversas actuaciones enmarcadas en el XXXVII Certamen Internacional de Tunas 'Costa Cálida', en su edición especial 'Murcia Romántica'. Además, el viernes será el turno de Diego Torres en el Auditorio del Parque de Fofó, entre otros conciertos.

Este año, el desfile de la Batalla de las Flores, que se celebrará el jueves 9 de abril, homenajerá al escudo de Murcia y también traerá novedades que se anunciarán más adelante.

El programa también incluye la celebración del Día de la Marinera, el viernes a las 13.00 horas en la plaza Circular, y el dedicado al michirón, el día 6, con un concurso que tendrá lugar en la plaza de la Paja.

PRECIOS MÁS BAJOS EN LAS BARRACAS Y UNA SARDINA EN MOVIMIENTO Este año, tanto el Bando de la Huerta como el Entierro de la Sardina cumplen 175 años. Las calles de la ciudad ya contemplan como se ponen en pie las 27 barracas que se montarán en la calle, a las que se sumarán las 12 que se instalarán en los locales de las peñas.

El presidente de la Federación de Peñas Huertanas, Juan García Serrano, ha apuntado que este año las peñas eliminarán el 10% del servicio de mesa y que los tickets sumarán hasta un 1% menos con respecto al año pasado.

Además, ha explicado que continúan apostando por el uso del cartón piedra en las carrozas tanto del desfile del día del Bando, como para el del día anterior, el del desfile infantil, del que esperan conseguir que "sea tan grande como el del martes".

García Serrano también ha anunciado que el día del Bando participará la Banda de Música de la Academia General del Aire (AGA) y una agrupación musical de Valencia.

En cuanto a los actos por el Entierro de la Sardina, el presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz Palacios, ha destacado la presencia de grupos llegados desde Francia, Italia, Malta, Polonia, Valencia, Galicia o Canarias y la tradicional presencia de academias de baile de la Región de Murcia.

"Queremos que sea un recordatorio a los elementos que históricamente han presidido los desfiles del Entierro de la Sardina, el fuego y la luz, que serán los principales actores de sábado", ha explicado. Por su parte, el infantil, que el año pasado tuvo una asistencia de 600.000 personas, contará con más atracciones.

El sábado habrá música en directo con las actuaciones en la plaza del Romea de El sótano del Doctor, Los Happys, Nito Rock, Wakame, además del espectáculo de Los 40 y a mediodía Kuve.

El Velatorio Infantil cambia de ubicación y se hará en la plaza del Romea hasta donde llegará un desfile desde la plaza del Cardenal Belluga con niños y atracciones.

El catafalco, realizado este año por Muher, tendrá movimiento, tanto en la parte de arriba como en la base y estará iluminado.

JARDINES DE PRIMAVERA

Murcia lucirá este año un total de 35 Jardines de Primavera. Estas instalaciones florales rendirán homenaje a las tradiciones huertanas, los orígenes de la ciudad y la naturaleza, que estalla en color y vida con la llegada de la primavera.

Las ubicaciones que acogerán estos jardines son: Plaza Circular, Plaza del Romea, Avenida Libertad, Santo Domingo, calle Almudena, Santa Isabel, paseo Escultor Juan González Moreno, Plaza de La Opinión (Puertas de Castilla), Plaza Camachos, Plaza de Europa, Plaza de San Agustín, edificio Moneo, Plaza del Cardenal Belluga, Puente de Hierro, Plaza escultor Roque López, Esteve Mora, Trapería, San Esteban, Paseo del Malecón, Pintor Sobejano, Floridablanca, Plaza Jofré, Plaza de la Cruz, Glorieta de España, Avenida Teniente Flomesta, Plaza Mayor, Ciudad de Almería, Puerta Nueva, Alfonso X El Sabio, Plano de San Francisco, Plaza Cetina, Plaza de las Flores, Apóstoles y el río Segura.

Muchas de las propuestas incluidas en este mapa primaveral proceden de la primera edición del concurso de Jardines de Primavera, que ha recibido un total de 45 candidaturas presentadas por arquitectos, floristas, diseñadores, artesanos y artistas de distintos puntos de España, como Sevilla, Málaga, A Coruña, Valencia y Barcelona, así como de diferentes municipios de la Región de Murcia.

Toda la programación podrá consultarse de forma accesible, sencilla y en tiempo real a través de distintos canales digitales. Los ciudadanos y visitantes podrán acceder a la información completa en la web específica primaveramurcia.es, así como en la web municipal y en la aplicación TuMurcia. Los programas también se podrán encontrar en la Oficina de Turismo.