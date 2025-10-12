Avanza la recuperación tras la DANA Alice en Cartagena

Los servicios municipales trabajan en las poblaciones del Mar Menor más afectadas, como son Los Nietos, Playa Honda, Mar de Cristal y El Algar - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cartagena mantiene el dispositivo de limpieza en las poblaciones del sur del Mar Menor y hoy domingo 12 de octubre opera en tres turnos para retirar barro en El Algar, Los Nietos, Playa Honda y Mar de Cristal.

El Gobierno municipal, que trabaja también en la evaluación de daños en instalaciones municipales, elevará a la Confederación Hidrográfica del Segura y al Ministerio para la Transición Ecológica una solicitud formal de inversiones y mantenimiento programado de infraestructuras hídricas para reducir futuros impactos.

Durante la jornada del sábado, las brigadas priorizaron la retirada de arrastres en carreteras y calles y la recogida de enseres depositados en la vía pública. Hoy el operativo mantiene tres turnos con barredoras, hidrolimpiadoras, camiones cuba y brigadas de limpieza en los núcleos afectados.

Los servicios de Litoral trabajan también en la reparación y evaluación de daños. A la espera de que termine de salir agua de las escorrentías, en una primera evaluación el material perdido es escaso porque ya habían comenzado a recogerse las infraestructuras de temporada.

Según ha adelantado la alcaldesa, Noelia Arroyo, el Gobierno municipal solicitará a las administraciones del Estado un plan con inversiones y programas estables de mantenimiento en las infraestructuras hídricas que inciden en las inundaciones de las localidades costeras y en la llegada de arrastres al Mar Menor.

Las prioridades incluyen aumentar la capacidad y laminar avenidas en la rambla de Trujillo (El Algar) y la rambla de La Carrasquilla (Los Nietos), la limpieza periódica de cauces y un protocolo previo a temporales para inspecciones, retirada de obstrucciones y explotación coordinada de sistemas.

El Gobierno pedirá también a la Comunidad Autónoma que confirme si la creación de nuevos cultivos o el sistema de roturación de parcelas agrícolas aguas arriba han agravado la presencia de arrastres hacia las localidades costeras.

Equipos técnicos han iniciado la evaluación de daños en instalaciones municipales -colegios, instalaciones deportivas, centros sociales, viales y mobiliario urbano, así como equipamientos de playas (pasarelas, duchas y módulos)- para ordenar prioridades, asegurar condiciones de uso y programar reposiciones.

De forma paralela, se ha trabajado en la reparación del hundimiento del firme junto a un colector de saneamiento de La Manga a la altura de Plaza Bohemia. Mañana lunes seguirán las labores con maquinaria específica que pueda actuar a los 4,5 metros de profundidad que tiene la rotura.