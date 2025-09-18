Avanzan las obras de eficiencia energética del IES Poeta Julián Andúgar de Santomera

L director general de centros educativos e infraestructuras, Luis Gómez, junto con el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, visitan las obras en el IES Poeta Julián Andúgar de Santomera - CARM

SANTOMERA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Las obras de eficiencia energética y climatización del IES Poeta Julián Andúgar de Santomera continúan avanzando y darán paso al desamiantado, en el marco de una inversión de la Consejería de Educación que supera los 2,3 millones de euros, según informaron fuentes de la Comunidad y del Ayuntamiento en sendos comunicados.

El director general de centros educativos e infraestructuras, Luis Gómez, y el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, han visitado este jueves el estado de las obras, cuyo proyecto incluye la reforma integral del sistema de climatización del centro con la instalación de nuevos aparatos, cerramientos y placas fotovoltaicas.

Así, el objetivo es mejorar el aislamiento de los edificios, lo que permitirá disminuir el consumo energético y mejorar la comodidad tanto del alumnado como del profesorado, a lo que se suma el ahorro en la factura energética del centro.

El director general ha resaltado que "se está trabajando en la rehabilitación integral del centro para conseguir mejorar sobre todo los recubrimientos y las cubiertas, a la vez que se instalará climatización y se producirá un mayor confort en el interior del centro educativo. Un trabajo que está desarrollando el Gobierno regional".

El regidor ha subrayado que "con estas obras el centro ve cumplida una de sus máximas demandas y mejora las condiciones del alumnado y del profesorado". "En Santomera lo tenemos claro: apostar por la educación es apostar por el futuro. Más de 2,3 millones de euros transformarán el IES Poeta Julián Andúgar en un centro más moderno, eficiente y preparado", ha añadido.

En esta línea, ha declarado que "esta actuación no solo mejorará el instituto, sino también las oportunidades de quienes lo llenan cada día, gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno regional, el Ayuntamiento, el centro y la AMPA".

Asimismo, ha agradecido el compromiso constante del Gobierno regional con la mejora de las infraestructuras educativas del municipio.