Las avenidas de Alicante y Juan de Borbón renuevan su asfaltado mejorando dos vías del municipio de Murcia

Renovación del asfaltado en la rotonda Frouida - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La avenida de Alicante, en Cobatillas y la rotonda Frouida de la avenida Juan de Borbón han renovado su pavimento asfáltico en cerca de 10.600 m2. El Ayuntamiento de Murcia ha ejecutado estos trabajos las noches del domingo, lunes y este martes para minimizar las afecciones del tráfico en dos de las vías con mayor intensidad de tráfico del municipio, con una inversión conjunta superior a los 230.000 euros.

El concejal de Pedanías, Marco Antonio Fernández, junto con el presidente de la Junta Municipal de Churra, José Antonio Cuevas, ha destacado que "ambas actuaciones se han desarrollado en horario nocturno, una planificación que permite intervenir de forma ágil y eficiente reduciendo al mínimo las afecciones al tráfico, y compatibilizando la conservación de las infraestructuras viarias con la movilidad diaria de los ciudadanos", han informado desde el Consistorio.

LA AVENIDA DE ALICANTE RENUEVA EL ASFALTO

En la avenida de Alicante, en Cobatillas, los trabajos se han llevado a cabo las noches del domingo y lunes en cerca de 800 metros lineales de la antigua N-340, entre la Vereda de la Cebada y el límite con Santomera.

La actuación ha permitido renovar el pavimento en una superficie aproximada de 5.600 metros cuadrados mediante el fresado del firme existente y la posterior extensión de una nueva capa de aglomerado asfáltico de cinco centímetros de espesor. La inversión destinada a esta actuación ha sido de cerca de 112.000 euros.

LA ROTONDA FROUIDA RENUEVA EL PAVIMENTO DE TODOS SUS CARRILES

Por su parte, en la rotonda Frouida, conocida popularmente como 'La Araña', en la avenida Juan de Borbón, se está completado la renovación del firme en una superficie cercana a los 5.000 metros cuadrados que abarcan todos los carriles.

Los trabajos se están desarrollando durante la noche para minimizar las afecciones a la circulación en uno de los principales accesos a la ciudad y a una importante zona comercial y residencial. Tras la actuación ejecutada el lunes, la renovación del firme finalizará la noche de este martes con el asfaltado de los carriles restantes, completando así la mejora integral de la glorieta.

Esta actuación, que mejora la circulación en uno de los principales accesos a la ciudad y a una importante zona comercial y residencial, cuenta con una inversión de cerca de 120.000 euros.

La renovación del pavimento en estas dos infraestructuras permite prolongar la vida útil de la calzada, mejorar la adherencia y el confort de la conducción, además de reforzar las condiciones de seguridad para todos los usuarios de unas vías que soportan diariamente un elevado volumen de tráfico.

El edil de Pedanías ha recordado que "estas actuaciones se enmarcan en el contrato municipal de mantenimiento de grandes viales, que permite actuar de forma continuada sobre las principales arterias de comunicación del municipio para conservarlas en condiciones óptimas de uso y garantizar una movilidad más segura, cómoda y eficiente".