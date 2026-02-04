Aviso naranja este jueves por rachas de viento de hasta 80 km/h y temporal en la costa con olas de hasta 5 metros

Publicado: miércoles, 4 febrero 2026 12:52
MURCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros, ya que se espera que el litoral de toda la Región registre vientos del suroeste de con rachas de 60-75 kilómetros por hora y olas de 4 a 5 metros. El aviso dará comienzo a partir de las 6.00 y hasta la medianoche.

Además, ha emitido aviso de nivel amarillo por viento cuyas rachas podrán llegar a los 80 km/h en el Noroeste y Valle del Guadalentín y a los 70 km/h en el Altiplano y Campo de Cartagena. El aviso dará inicio a las 6.00 horas y concluirá sobre las 18.00 horas.

