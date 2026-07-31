Avisos por altas temperaturas y tormentas para este viernes y sábado en la Región de Murcia

MURCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que este viernes y sábado las temperaturas llegarán a los 38º C en el interior de la Región y este sábado, además, podrán producirse tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, por lo que ha emitido aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo.

La primera alerta, por tormentas en el Altiplano, Noroeste y Vega del Segura, finalizará este sábado a las 20.00 horas; la segunda, también por tormentas, afecta al Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y estará activa también hasta las 20.00 horas de este sábado.

Finalmente, las alertas por temperaturas, de hasta 38 grados, afectarán al Altiplano, Noroeste y Vega del Segura. La primera de ellas finaliza este viernes a las 21.00 horas, mientras que la de este sábado estará activa de las 13.00 a las 21.00 horas.