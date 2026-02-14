Las ayudas del SEF para fomentar la contratación indefinida propician la inserción de 756 desempleados en 2025

MURCIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), concedió a lo largo de 2025 un total de 756 ayudas a empresas y autónomos que contrataron de manera indefinida a desempleados de difícil inserción laboral. En total, las ayudas sumaron una cuantía de 3.998.150 euros.

Esta cifra supone que el número de trabajadores que suscribieron un contrato indefinido gracias a esta subvención del SEF haya crecido un 13,17 por ciento con respecto a 2024, cuando fueron 668 los contratos formalizados en el marco de este programa de fomento de la contratación indefinida.

En concreto, el SEF abre cada uno año esta convocatoria de ayudas que permite a las empresas y autónomos optar a subvenciones de entre 4.000 y 15.750 euros por realizar un contrato indefinido a determinados colectivos de desempleados como los jóvenes, las mujeres o los parados de larga duración.

Igualmente, el SEF también concede este tipo de ayuda a las empresas y autónomos que conviertan un contrato formativo temporal en indefinido. De hecho, 78 de las 756 ayudas concedidas el año pasado sirvieron para hacer indefinidos a empleados que estaban en plantilla bajo esta modalidad de contratación.

"Este incremento es un indicador más de que el empleo sigue creciendo a buen ritmo en la Región de Murcia y un acicate para que sigamos implementando medidas que permitan contribuir a la creación de empleo de estable y de calidad a aquellos colectivos que se encuentran más alejados del mercado laboral", explicó la directora general del SEF, Pilar Valero.

NUEVA CONVOCATORIA EN MARZO

La Consejería de Empleo tiene previsto abrir una nueva convocatoria de esta línea de subvenciones al fomento de la contratación indefinida el próximo mes de marzo. Cada entidad podrá solicitar un máximo de cinco ayudas a la contratación indefinida y otras cinco para la conversión de contratos formativos a indefinidos.

La mayor o menor cuantía de la subvención a la contratación indefinida dependerá de diversos factores, como el tipo de jornada (parcial o completa), el colectivo al que pertenezca la persona contratada o el tipo de empresa que realice la contratación.