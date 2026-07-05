El Ayuntamiento de Blanca incorpora una furgoneta para facilitar la limpieza de biorresiduos

Imagen de una nueva furgoneta para la limpieza de biorresiduos en Blanca (Murcia) - AYUNTAMIENTO DE BLANCA

BLANCA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Blanca continúa avanzando en la modernización y sostenibilidad de sus servicios urbanos con la incorporación de una furgoneta para el transporte de mercancías y utillaje para facilitar la limpieza de biorresiduos que cuenta con un presupuesto 36.970,29 euros.

Esta adquisición se suma al minicamión eléctrico ultracompacto diseñado específicamente que se encuentra en uso por el casco antiguo y las calles más estrechas de Blanca y, próximamente, se incorporará un camión recolector compactador y un camión eléctrico grande.

Estas cuatro incorporaciones suponen una inversión de 306.255,79 euros provenientes de Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia, a través Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR) financiado por la Unión Europea-Next Generation UE, y de fondos propios del Consistorio blanqueño.