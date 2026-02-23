El Ayuntamiento de Cartagena activará todos sus recursos institucionales para apoyar a las empresas auxiliares de Sabic

La alcaldesa, Noelia Arroyo, y los portavoces municipales, con los representantes de las compañías auxiliares - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha mostrado su "total disposición" a movilizar "todos los mecanismos a su alcance" para respaldar a las empresas auxiliares de Sabic y a los más de 2.000 trabajadores que dependen de la actividad del complejo industrial de La Aljorra, según ha informado el Consistorio.

Así se ha acordado durante la reunión mantenida este lunes, 23 de febrero, entre la alcaldesa, Noelia Arroyo, los portavoces de los grupos municipales y los representantes de estas compañías, en un contexto marcado por la incertidumbre ante la inminente venta de la planta al fondo de inversión Mutares.

Por parte del equipo de Gobierno, a la reunión han asistido los portavoces de los grupos municipales de PP, MC, Vox, PSOE y Mixto, además del primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Económico, Empresa e Industria, y el edil del Área de Empleo, Formación y Contratación. También han estado representantes de las empresas auxiliares y de los sindicatos STR, CCOO y UGT.

Durante el encuentro, se ha puesto de manifiesto la "dependencia muy directa y muy fuerte" que la industria auxiliar tiene respecto a la actividad principal de Sabic.

Así, tal como se hizo previamente con los representantes de los trabajadores directos, el Pleno del Ayuntamiento mantendrá una "posición firme y sin fisuras" en defensa de los puestos de trabajo y la actividad industrial en el complejo, según ha precisado la alcaldesa.

El Ayuntamiento exigirá a las Administraciones estatal y regional una colaboración institucional "unánime" ante la empresa para que se garantice "la continuidad de la actividad y el mantenimiento de los puestos de trabajo" pues "es imposible que, si se produce el cierre, 2.000 empleos de manera directa se puedan absorber por parte del sector".

PLAN INDUSTRIAL

Arroyo ha dicho que el Ayuntamiento trabajará para que los fondos europeos destinados a la reindustrialización, como el Fondo Soberano y los planes específicos para alcanzar el 20% de cuota industrial marcado por Europa, lleguen a Cartagena.

Además, se ha referido al Plan Industrial de la Región de Murcia como "un elemento clave para el desarrollo de nuevas industrias con nuevas oportunidades de empleo". El centro de formación de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), el desarrollo de más suelo industrial y la consolidación de la industria energética del futuro en el Valle de Escombreras incrementan las posibilidades de crecimiento y más empleo en Cartagena.

La alcaldesa ha trasladado a los asistentes el "compromiso del Consistorio de activar todas las herramientas y todos los mecanismos" disponibles para "dar una respuesta inmediata a las necesidades más acuciantes de los trabajadores y sus familias".

Atendiendo a sus peticiones, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los trabajadores un canal de comunicación directo y continuo con la Agencia de Desarrollo Local y Empleo para ofrecer asesoramiento y recursos laborales, y, por otro, un servicio de apoyo psicológico, como han solicitado.

SITUACIÓN "MUY GRAVE"

Alfonso Martínez, delegado territorial del sindicato STR, que aglutina a las empresas auxiliares, ha agradecido el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento y ha alertado sobre la "situación muy grave" que atraviesan más de 2.000 familias, un daño que "se extenderá al pequeño comercio y los servicios de la comarca".

Martínez ha puesto el foco en el impacto psicológico que genera la falta de información y ha subrayado que "la incertidumbre es lo que está destrozando a los trabajadores", por lo que ha agradecido el ofrecimiento municipal de dar apoyo psicológico.

Por su parte, el responsable de UGT Metal, José Antonio García, ha destacado la necesidad de que el apoyo institucional "no decaiga" y se mantenga la unión política en todas las administraciones, y ha advertido de que el impacto irá más allá de los empleos directos, afectando a hostelería, talleres y comercios, lo que generará "un daño muy difícil de paliar".

Asimismo, ha insistido en que el objetivo común debe ser lograr "la prórroga de actividad en la factoría" y su reconversión, en lugar de su desaparición.

Enrique Bruna, delegado de CCOO, ha enmarcado el conflicto en "un proceso clásico de desindustrialización" y ha recordado que el fondo comprador "no tiene vocación industrial", por lo que ha defendido un plan de reindustrialización y plantas alternativas que absorban el empleo excedente.