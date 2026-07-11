El Ayuntamiento de Cartagena concede 111 ayudas por nacimiento durante el primer semestre de 2026

La alcaldesa, Noelia Arroyo, y la concejala Cristina Mora, junto a dos de los padres beneficiarios y su bebé - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha concedido un total de 111 ayudas por nacimiento, adopción o acogimiento durante el primer semestre de 2026, una línea de prestaciones que busca apoyar económicamente a los hogares desde la llegada de un nuevo hijo.

A lo largo de este periodo se han tramitado 161 solicitudes en el municipio, de las cuales 50 han sido denegadas por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Estas subvenciones disponen de una cuantía de 200 euros por nacimiento y se elevan hasta los 300 euros en el caso de los partos múltiples, según ha informado el Ayuntamiento.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha señalado que estas ayudas económicas directas forman parte de una política municipal más amplia dirigida a acompañar a los hogares con servicios y recursos permanentes durante los primeros años de vida de los menores para aliviar el gasto familiar.

Arroyo ha recordado que esta convocatoria se puso en marcha en el ejercicio 2025, año en el que registró un total de 466 solicitudes y salieron concedidas 322.

Asimismo, la regidora ha subrayado que el respaldo económico se complementa con otras medidas de conciliación, entre las que destaca la gratuidad de las Escuelas Infantiles Municipales para el primer ciclo de Educación Infantil, un beneficio que actualmente reciben más de 1.000 niños de la localidad.

La red municipal de apoyo a las familias cuenta además con más de 2.400 plazas en Escuelas de Verano, programas de conciliación en periodos no lectivos, ludotecas dentro del Plan Corresponsables para menores de entre cuatro meses y doce años, y recursos específicos de respiro familiar para hogares con personas con discapacidad a su cargo.

A nivel de economía doméstica, el Ayuntamiento mantiene el transporte público gratuito hasta los 14 años y bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) destinadas a familias numerosas.