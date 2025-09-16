Ayuntamiento Cartagena convoca este miércoles un minuto de silencio por la mujer fallecida a manos de su marido

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Cartagena ha convocado a las 12.00 horas un minuto de silencio, ante el Palacio Consistorial, por la mujer muerta en la diputación de El Algar, presuntamente a manos de su marido.
La Guardia Civil detuvo este martes a un individuo, de 66 años, por matar presuntamente con un cuchillo a su mujer, de 64 años, en la diputación cartagenera de El Algar, según han informado fuentes de la Benemérita. El cuerpo sin vida de la víctima se ha hallado esta mañana y presenta signos de violencia por arma blanca.
En relación con estos hechos ha sido detenido su marido como presunto autor de un delito de homicidio. Entre ambos no existían antecedentes por violencia de género.