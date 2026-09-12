El Ayuntamiento de Cartagena destina más de medio millón de euros a ayudar para los clubes y entidades deportivas

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena mantiene su apuesta por el deporte como una herramienta de salud, educación y convivencia, con el doble compromiso de apoyar a los clubes y entidades deportivas y seguir mejorando las instalaciones municipales para facilitar el acceso de todos los ciudadanos a la práctica deportiva.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas al deporte para 2026, dotada con 529.000 euros, para que los clubes puedan afrontar gastos vinculados a la actividad deportiva, como licencias, participación en competiciones, desplazamientos, seguros, material deportivo, alquiler de instalaciones o contratación de personal técnico y arbitral.

Por su parte, la línea destinada a instalaciones permitirá que las entidades que utilizan o gestionan espacios deportivos municipales puedan plantear propuestas de mejora de las instalaciones, que serán valoradas en función de su urgencia y del interés deportivo y social de las actuaciones.

El concejal de Deportes, José Martínez, ha destacado que esta convocatoria forma parte de una política deportiva que combina el apoyo directo a quienes mantienen viva la actividad deportiva durante todo el año con una importante inversión en la mejora de los espacios municipales.

"Nuestro compromiso con el deporte es claro: apoyar a nuestros clubes y deportistas y mejorar las instalaciones donde practican deporte cada día. Detrás de cada equipo y de cada deportista hay familias, entrenadores y muchas horas de trabajo, y desde el Ayuntamiento queremos acompañar ese esfuerzo", ha recalcado.

MÁS DE 2,5 MILLONES PARA RENOVAR LAS PISTAS DEPORTIVAS

Esta política de apoyo a la actividad deportiva se complementa con un plan de renovación de las pistas deportivas exteriores, que se están desarrollando de forma progresiva en barrios y diputaciones, con el objetivo de que la mejora de las instalaciones llegue a todo el municipio y no se concentre únicamente en las grandes instalaciones deportivas.

A esta actuación se suma la transformación de la Pista Municipal de Atletismo, que ha supuesto una inversión municipal de alrededor de 2 millones de euros, con la renovación de la pista y la mejora de los espacios destinados a deportistas y espectadores, incluyendo nuevos vestuarios y una grada cubierta con capacidad para 500 personas.

También se han impulsado actuaciones en instalaciones deportivas de todo el municipio, como el Campo Municipal de La Palma, donde se ha desarrollado un proyecto para renovar vestuarios y otras dependencias.

El esfuerzo inversor se suma a otras actuaciones desarrolladas en los últimos años destinadas a la renovación del césped de varios campos de fútbol 5, que han dado continuidad al Plan Césped, que permitió culminar la transformación de 12 campos de fútbol de diez emplazamientos municipales.

José Martínez ha subrayado que el objetivo es que esta política de inversiones tenga una repercusión directa en la vida cotidiana de los ciudadanos, "por eso estamos haciendo un esfuerzo importante para mejorar nuestrasinstalaciones deportivas, acompañado del apoyo a las entidades que desarrollan la actividad deportiva".