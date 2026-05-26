El Ayuntamiento de Cartagena entrega el solar para el centro de ayuda a pacientes de Esclerosis Múltiple

Firma de la escritura de cesión gratuita de una parcela municipal a la Asociación de Esclerosis Múltiple - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha entregado este martes a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cartagena y Comarca (EMACC) el solar municipal en el que se construirá el futuro centro de atención integral para pacientes con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, y la presidenta de EMACC, María Ángeles Ros, han formalizado ante notario la escritura de cesión gratuita de la parcela, situada en la diputación de San Félix, muy cerca de Barrio Peral Oeste, según ha informado el Consistorio.

Arroyo ha destacado que la firma de la escritura convierte en suelo disponible una reivindicación histórica de EMACC y de las familias afectadas por la enfermedad.

El Ayuntamiento, según ha señalado, cumple así el compromiso de facilitar los medios necesarios para que Cartagena disponga de un recurso especializado para personas que necesitan tratamientos continuados, rehabilitación y apoyo profesional.

"Nosotros ponemos el suelo y ellos ponen su pasión, el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo, la entrega y la perseverancia para hacer realidad este proyecto", ha manifestado Arroyo, quien ha asegurado que el Ayuntamiento los acompañará en todo el camino.

En este sentido, Arroyo ha querido destacar además el ejemplo de la presidenta, a quien ha definido como "imparable" tras verla caminar de nuevo. "Llevaba muchos años sin poder hacerlo como consecuencia de la enfermedad, y yo creo que ha sido el tratamiento, pero también la ilusión, la pasión y las ganas de superación para hacer realidad este proyecto", ha comentado.

El suelo cedido tiene una superficie de unos 1.400 metros cuadrados y permitirá a la asociación avanzar en el proyecto 'CAIDENA', concebido como un centro de atención diurna, rehabilitación y apoyo sociosanitario para pacientes y familias.

La cesión fue aprobada por la Junta de Gobierno Local tras la tramitación del expediente municipal y queda vinculada al uso asistencial de la parcela.

La presidenta del colectivo ha calificado este hito como "un avance, un paso de gigante" tras mucho tiempo de ilusión por ayudar a los afectados, y ha celebrado la idoneidad del terreno cedido por el equipo de gobierno y ha destacado la importancia de contar con un nuevo local para poder trabajar "con más libertad, teniendo más sitios donde podamos desarrollar todo lo que nosotros queremos".

El futuro centro forma parte del Proyecto Neurona-EMACC, una iniciativa planteada en varias fases. La primera será el Centro de Atención Integral Diurna a Enfermedades Neurológicas y Afines.

El proyecto prevé después un centro residencial y una tercera fase dedicada a investigación sobre enfermedades neurodegenerativas. Para la puesta en marcha de estas instalaciones, la presidenta ha recordado que conciben a la persona "como un ente que necesita muchas vertientes a la hora de vivir con esta enfermedad".

La parcela se encuentra en la Unidad de Actuación 1.2 de Barrio Peral Oeste y pasó a titularidad municipal tras una permuta con la sociedad Casco Antiguo.

La alcaldesa ha detallado que el acuerdo de Junta de Gobierno se realizó el pasado 20 de noviembre de 2025 tras un complejo trabajo de los servicios de patrimonio y de la concejal Cristina Mora, ya que el suelo debía pasar a ser de titularidad municipal antes de formalizar la firma ante notario.

La cesión establece que el centro deberá estar construido y en funcionamiento en un plazo máximo de cinco años y mantener ese uso durante treinta años.

La firma llega en la semana previa al Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se celebra el 30 de mayo. En la comarca de Cartagena, la enfermedad afecta a unas 450 personas, de las que unas 150 ya forman parte activa de la asociación.

No obstante, al dar cobertura también al Área de Salud 8, la presidenta ha matizado que son más de 700 personas las que podrían beneficiarse de este "logro" en toda la zona.