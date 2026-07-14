El Ayuntamiento de Cartagena insta a la Comunidad acelerar la climatización de los centros educativos - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado este martes por unanimidad una moción para instar al Gobierno regional a ejecutar "con carácter urgente" un plan integral de climatización en todos los centros educativos públicos del municipio, una sesión solicitada por MC Cartagena en la que el equipo de Gobierno ha presentado además su Plan Municipal de Climatización, dotado con una inversión mínima de 2,5 millones de euros hasta 2030.

Durante el debate, el portavoz del Gobierno municipal y concejal de Educación, Ignacio Jáudenes, ha defendido que el documento constituye "el primer plan municipal de climatización de la Región de Murcia" y ha subrayado que ha sido elaborado "de la mano de la Federación de Padres y Madres, de los equipos directivos y del conjunto de la comunidad educativa".

Jáudenes ha señalado que solo dos de los 49 colegios públicos del municipio disponen actualmente de aire acondicionado en la totalidad de sus instalaciones, una situación que, a su juicio, evidencia "la magnitud del reto" y la necesidad de planificar las actuaciones.

El plan contempla cinco líneas de trabajo, entre ellas una convocatoria de subvenciones dotada con un millón de euros hasta 2030, el refuerzo de los presupuestos participativos para actuaciones en centros educativos, mejoras de aislamiento térmico, creación de nuevas zonas de sombra y un incremento del contrato municipal de mantenimiento, que supera el millón de euros anuales.

Asimismo, el edil ha defendido la gestión del Gobierno local en materia educativa y ha asegurado que desde 2022 el Ayuntamiento ha destinado más de siete millones de euros a actuaciones como la retirada de fibrocemento, la instalación de placas solares o la renovación de cubiertas, ventanas y aseos en los colegios públicos.

En el turno de cierre, Jáudenes ha defendido que el Ejecutivo municipal apuesta por "la planificación frente a la confrontación" y ha reiterado que la adaptación de los centros educativos requiere también la implicación de otras administraciones.